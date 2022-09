La cantante Mariale Salazar ha cambiado de escenario y es que ha dejado, por un momento, el micrófono y se ha sumado al programa ‘Esto es bacán’, que es conducido por Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado.

Como se sabe, el reality ‘Esto es bacán’ es un nuevo segmento de ‘Sorpréndete’, que está dedicado a difundir acciones de labor social. El objetivo de los participantes es competir con el objetivo de ayudar a más personas.

Mariale, ¿cómo así te animaste a participar en ‘Esto es bacán?

De una. Ya había visto un poco de la temática del programa que tenía como objetivo la ayuda social dentro del formato de ‘Sorpréndete’, en cual tiempo atrás ya había participado. Vi amigas dentro de ‘Esto es bacán’ se veía super divertido y yo encantada de participar y aportar a nobles causas.

Y eres buena en la competencia.

Bueno, recién estoy empezando. Todo esto es nuevo para mí, yo soy más de cantar y el ‘canta y gana’ me encanta o el juego de las adivinanzas, pero poco a poco, quiero ir mejorando en todo, especialmente en la resistencia.

¿De qué equipo eres?

Azul. Yo estoy muy agradecida con la oportunidad de apoyar y felicitar al programa por este lindo formato de responsabilidad social.

Ahí no se pican como en otros programas de competencias...

No. Además, no sabes toda la buena vibra que se vive en el programa, todos los chicos, soñadores y producción son super buena vibra y buena onda. Yo me divierto mucho.

El programa no se cruza con los shows de You Salsa.

No, el programa es grabado. Así que seguimos con todo con la orquesta.

¿Se vienen novedades con You Salsa?

Sí, gracias a Dios estamos trabajando y contamos con la preferencia del público. Siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros y seguimos con planes y avanzando musicalmente. Se vienen sorpresas muy pronto.

Mariale Salazar, cantante ‘You Salsa’: “Los futbolistas me escriben; pero nunca les hago caso”

Mariale, ¿es verdad que los futbolistas te escriben?

La verdad que sí.

¿Te han invitado a salir?

Pero yo nunca les he hecho caso. No me interesan.

¿Has cantado para gente peligrosa?

En la orquesta anterior me llevaron una vez a un ‘privado’. Una familia pudiente nos contrató y ese día tuve miedo.

¿Por qué?

Entramos y había gente armada cuidando el lugar. Uno de la mesa de adelante pidió ‘La escobita’ de Marisol.

¿Le dieron su gustito?

Sacó mil dólares y nos ofreció para que interpretemos ese tema.

¿Lo complacieron?

No, porque no estaba en el repertorio.

¿Se molestó?

A cambio interpreté ‘Canalla’.

¿Se quedó tranquilo?

Se calmó y me regaló un par de billetes y no todo el fajo.

¿Cuánto fue?

Gracias a Marisol me gané 200 dólares.

¿Solo le has metido a la salsa?

También estuve en un grupo de rock y, como sabía inglés, interpretaba temas de ACDC, Bon Jovi, Madonna, Blondie.