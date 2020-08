Mariale Salazar, vocalista de la agrupación ‘You salsa', contó que no le quedará secuelas en sus cuerda vocales luego que tomara lejía de manera accidental .

“He estado evolucionando favorablemente, aún se me irrita rápido la garganta cuando hablo o canto mucho, pero dentro de todo estoy bien. Parece que no van a quedar secuelas, tampoco tomé una concentración pura de lejía, sino me hubiera quemado las cuerdas vocales. Tenía miedo porque cantar para mí lo es todo”, dijo la intérprete.

De otro lado, Mariale Salazar comentó que está pasando momentos difíciles por la muerte de su perrita ‘Pituca’, que era como su hija.

“No salgo de una y entro en otra. No es el año de nadie, pero mío no es el año ni el mes. Mi perrita era todo para mí, estuvo con nosotros 13 años, era como una hija. Me duele en el alma”, señaló.

“Dicen que no hay mal que por bien no venga y espero que todo sea obra de Dios para que me haga más fuerte, para salir adelante y seguir alcanzando mis sueños”, añadió.

Cantante de "You Salsa" revela que tomó lejía accidentalmente