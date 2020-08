La cantante Mariale Salazar integrante de la agrupación You Salsa, preocupó a sus seguidores al contar que por accidente bebió unos sorbos de lejía, haciendo que parte de su sistema respiratorio sufriera daños.

La salsera indicó que la lejía se encontraba al interior de una botella de agua mineral por lo que, pensando de que se trabaja de un líquido bebible, lo ingirió, provocando un ardor su laringe, faringe y esófago.

Afortunadamente, en comunicación con Instarándula, Mariale Salazar indicó que se recuperó de dicho accidente por el que tuvo que guardar reposo y no hablar por varios días.

“Estoy bien . fue una experiencia traumática, no se la deseo nada. La lejía me quemó la laringe, la faringe, el esófago. Me ardía mucho, no podía hablar. Fueron dos días de recuperación. Hablaba muy bajito”, dijo Mariale Salazar al portal Instarándula.

Mariale Salazar de YouSalsa tomó lejía por accidente - TROME