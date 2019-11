¡Mariana Vértiz se casa! Ex de Gino Pesaressi se comprometió con su pareja en Nueva York | FOTOS

Mariana Vértiz , expareja de Gino Pesaressi, publicó esta mañana una fotografía anunciando su compromiso con su nueva pareja, con la que recién hizo pública su relación amorosa. La joven no pudo contener su felicidad y posteó la imagen en la que muestra su anillo de compromiso.



"Mil veces SI! Te amo y no puedo esperar ser tu esposa!!!!! #novios @diegocallemar", dice el texto que acompaña la imagen en la que se ve a Mariana Vértiz más que feliz.



Inmediatamente los comentarios no se hicieron esperar y todos sus seguidores la felicitaron por tal acontecimiento. Incluso algunos amigos le escribían "después de la tormenta siempre viene la calma y la felicidad".

Mariana Vértiz se comprometió con su novio en Nueva York

Hace unas semanas, Mariana Vértiz publicó un romántico post en el que gritaba su amor por este joven que se robó su corazón y pronto convertirá en su esposa.



"Mi chico lindo del Quiñones, doy gracias por ti! Por ser tan bueno, lindo, amoroso, engreidor, comprensivo y muchos atributos más, que no me quedaría espacio en un post para describirte. Eres lo mas lindo que me trajo el 2019, Gracias por tanto".



SOLO RELACIÓN DE PADRES



Mariana Vértiz mantuvo una relación amorosa con Gino Pesaressi cuando este era integrante de Esto es Guerra. Ambos tiene una hija, Gia, y hace poco Vania Bludau en 'El Valor de la Verdad' puso en aprietos al exchico reality, ya que confesó que él le fue infiel a Mariana, pues se besaron en una fiesta.