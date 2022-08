Mariana Vértiz, hermana de Natalie Vertiz, rompió su silencio y agradeció el apoyo de sus seguidores tras el duro momento que le tocó atravesar tras el fin de su relación. La influencer se grabó llorando y muchos usuarios se preocuparon por su estado.

En un video que publicó en sus redes, se escucha una voz en off que decía: ‘Gracias por dejarme ir porque yo no tuve el valor de irme porque estaba completamente enamorado de ti, cegado por la perfección de los momentos juntos y de un futuro a tu lado”.

Al respecto, Mariana Vertiz se pronunció indicando que, tras haber compartido su experiencia, ha podido ayudar a más personas a que no se sientan solas.

“Esto es lo único que me importa, Si mis experiencias pasadas ayudan a que otras personas no se sientan solas y que sepan que TODOS pasamos por lo mismo, siento que contribuyo con un granito de arena y eso me basta y sobra”, comentó Mariana Vértiz en sus redes sociales.

Mariana Vértiz y su novio

AGRADECE A SUS SEGUIDORES:

Finalmente, agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño durante este periodo difícil que le tocó afrontar.

“Y GRACIAS por tanto amor. Definitivamente tengo a la mejor comunidad de todas gracias también a todas las personas que se tomaron un tiempo en escribirme ya sea para contarme sus historias, buscar un consejo, darme uno también. Gracias por tanto”, agregó.