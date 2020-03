View this post on Instagram

Nuevamente la revista de las mentiras saca una nota calumniosa. Lo bueno es que ya nadie les cree. Recurren a dibujos (calumniosos) para armar noticias falsas. Pobres de los incautos que engañan y que irrespeto para sus propios clientes. Ante tanto invento y tan poco talento y oficio para crear contenidos, solo tengo una cosa que decir de manera categórica: MENTIRA TvNotas MIENTE. Como siempre. No pienso estar dando réplica de cada cosa que inventen, porque es desgastante. Evaluo la posibilidad de demandar. Tampoco voy a caer en el juego de que me estén chantajeando con poner notas falsas a cambio de darles notas reales en exclusiva. Los artistas podemos vivir sin este medio. Saludos a todos