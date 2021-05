Maricarmen Marín y Alhely Cheng decidieron aclarar la polémica que se levantó en torno a ambas, luego que la ex Agua Bella diera una entrevista para Trome donde aseguró que la ‘dulce princesita’ la dejó en visto y que ahora tiene otro círculo con el que interactúa.

Por medio de sus redes sociales, ambas artistas se conectaron en vivo y desmintieron que estén peleadas, aunque sí aseguraron que se distanciaron como todas las personas que dejaron de verse por la pandemia.

“Yo hablé del tema del círculo pero no estoy hablando del círculo social, sino del laboral. Yo no dije su círculo amical en ningún momento”, dijo Alhely. Por su parte, Maricarmen descartó que se hayan peleado.

“Nos hemos visto para mi cumpleaños, que fue en 2020, nos hemos visto para mi aniversario, que fue hace dos años”, aclaró la conductora de Mujeres al Mando y jurado de Yo Soy Perú. “Nunca nos hemos peleado, toda la vida que nos hemos visto, después de tiempo, ha sido con el mejor de los cariños”, agregó.

LA POLÉMICA ENTREVISTA

Hace unas semanas, Alhely Cheng brindó una entrevista para Trome donde indicó que no ha vuelto a hablar con Maricarmen Marín desde su aniversario número 20. “Yo le escribí para que me hiciera un saludo para un chico que es de su club de fans, le pedí por favor si me podía apoyar y me dejó en visto. Nunca me respondió”, indicó en aquella oportunidad.

“Con Maricarmen no tengo contacto, podría decirte que ya no somos amigas porque su círculo ha cambiado, pero las personas nunca debemos perder esa humildad, no olvidarnos quiénes somos ni de dónde venimos porque el mundo da vueltas. Todo lo que sube, tiene que bajar. No podría decirte ahora como es ella, pero he escuchado comentarios de otras personas y definitivamente no son los mejores comentarios”, agregó en la entrevista.

Finalmente, dijo que la ‘dulce princesita’ no la decepcionó a ella, sino a otras personas. “Yo estoy acostumbrada a que la gente cambie”, indicó.