Maricarmen Marín vive bonitos momentos mientras está en la dulce espera. Por ello compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a su bebita, el mismo que recibió cientos de ‘Me gusta’ de sus seguidores.

La conductora de ‘Mujeres al Mando’ manifestó que estos han sido los cinco meses más mágicos de sus existencia y compartió su emoción por la llegada de su primer hija.

“Ya quiero conocer tu mirada limpia llena de verdad, nos mostrarás el poder del amor. Te espero al otro lado de mi cuerpo hijita. Los 5 meses más mágicos de mi existencia”, escribió en su cuenta de Instagram, al lado de una fotografía.

El mensaje de Maricarmen Marín en sus cinco meses de gestación (Instagram)

la publicación de Maricarmen también recibió varios ‘Me Gusta’ y felicitaciones de conocidos personajes de la farándula como Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo, entre otros.

MARICARMEN MARÍN REVELÓ COMO SE ENTERÓ QUE ESTÁ EMBARAZADA

Hace unos días la conductora de Mujeres al Mando le reveló a sus seguidores como se enteró que se encontraba en estado, al responder una serie de preguntas y respuestas que le hicieron sus seguidores a través de Instagram.

“Un sábado que estábamos haciendo programa en vivo de ‘Yo Soy Perú’ me sentí mal, con el cuerpo cortado. Me asusté y me hice una prueba COVID-19 y dije: ‘por si acaso me hago una de embarazo’”, explicó Maricarmen Marín.