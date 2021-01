La jurado del reality de imitación Yo soy, Maricarmen Marín se animó a contar, a sus más de dos millones y medio de seguidores en Instagram, tres divertidos y vergonzosos momentos que sufrió esta semana.

La cantante no dejaba de reírse al recordar las bochornosas situaciones que protagonizó y quiso compartirlo con sus fans a través de sus redes sociales.

El primer hecho vergonzoso sucedió tras quedarse dormida y tener pocos minutos para alistarse con el fin de ir a Latina y conducir ‘Mujeres al mando’.

“Me alisté rapidísimo, salí volando, me subí al carro, llegué al canal, saludé a todos y cuando me doy cuenta, estaba con mi polo de pijama. ¿Les ha pasado? Bueno y así me quedé todo el día con mi polo de pijama. Me dio mucha risa”, contó Maricarmen Marín.

Pero su racha de momentos vergonzosos no quedaron allí. Ese mismo día, decidió cambiarse para conducir el programa pero algo salió mal.

“Me cambié de ropa para el programa y no me cerraba el body porque era una talla menos que mía y salí todo el programa con el cierre del body abajo. ¿Qué cubría mi espalda? Pues mi pelo, ¿se dieron cuenta?”, señaló entre carcajadas.

El tercer episodio sucedió tras grabar un video que pronto lanzará para una marca en especial. Aprendió su guion, lo grabó, editó y lo presentó pero algo salió muy mal.

“Usé todo una tarde para grabar un video que pronto verán. Un video que hice con mi celular contándoles algo. Lo grabé, puse mi luz, memoricé todo lo que tenía que decir, dije: “Que lindo mi video’. ¿Adivinen qué pasó? Presenté mi video a la marca y me dicen: ‘No va’. Pregunté por qué y respondieron: ‘Porque tienes una pestaña despegada’. ¡No me di cuenta cómo me pudo pasar!”, contó muy divertida la también cantante.