Rodrigo González encendió las alarmas al deslizar el rumor de que Maricarmen Marín se encontraría en la dulce espera. Según el conductor de ‘Amor y fuego’, la conductora de Mujeres al mando se ausentó de la TV por un posible embarazo.

El popular ‘Peluchín’ dio a entender que Maricarmen Marín estaría embarazada del productor Sebastian Martins y que son muy fuertes los rumores entorno a esto.

“¿Maricarmen por qué se está ausentando? ¿Está de vacaciones? (suena música de bebé) ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Son fuertes rumores (de embarazo) ¿Tú crees? Me dicen que no he debido decirlo porque no está confirmado”, dijo Rodrigo González.

Por su parte, Gigi Mitre le envió sus mejores deseos si es que se llega a confirmar la noticia. “Espero que sea cierto, verdad y que todo vaya bien”, dijo la conductora.

Recordemos que, hace unos días, la cantante utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que se alejará de las pantallas y no participará de los programas “Mujeres al Mando” y “Yo Soy Perú” por algunas semanas, mientras se recupera de una fuerte lesión que sufrió.

A través de sus redes sociales, la popular jurado de “Yo Soy Perú” dio a conocer su estado de salud actual y dijo que tiene descanso médico, por lo que se mantendrá en reposo hasta que se recupere por completo.