Maricarmen Marín, conductora de ‘Mujeres al mando’, afirmó que se siente cómoda con el formato y que en el programa nada es en ‘mala onda’ y sacan lo mejor de sus invitados.

“Estoy feliz, ‘Mujeres al mando’ poquito a poquito va luchando para poder estar a la altura de la exigencia del público de las mañanas. Es un programa donde me siento muy cómoda, quiero mucho a mis compañeras, tenemos mucha ‘química’, creo que eso también traspasa un poco la pantalla, nos llevamos muy bien”, afirmó.

Combinan la información con el entretenimiento...

Me gusta como el equipo (de producción) está enfocando el tema informativo invitando doctores, abogados, profesionales. También tenemos nuestro lado de entretenimiento, que nunca es en mala onda, siempre sacamos lo mejor, destacamos lo mejor de los invitados. Estamos entregándole a la gente un espacio que no tiene nada de malicia, que quiere divertirse, que saca lo mejor de las personas.

¿Te sientes cómoda?

Yo estoy detrás de eso siempre, de que nuestro contenido vaya con mis valores y no en contra de lo que soy. Esa es una carta que me dio Latina, que agradezco, el hecho de ser yo y no una repetidora. Creo que están respetando mucho lo que somos nosotros como personas.

NUEVO INGRESO A ‘MUJERES AL MANDO’

La conductora de televisión y cantante, Maricamen Marín anunció, a través de un video de promocional que habrá un nuevo ingreso en el programa ‘Mujeres al mando’ y que se renovarán por completo. En el video se ve que tendrán una nueva escenografía y nuevos espacios de entretenimiento. Al final de la promoción Maricarmen se dirige a Thais Casalino y Giovanna Valcárcel y les dice: “Chicas, adivinen qué, no estaremos solas”.