Maricarmen Marín afirmó que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal y profesional, que la maternidad es un constante aprendizaje y tiene varios proyectos bajo el brazo. Además, Maricarmen, Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Río, Hermanos Yaipén, Mauricio Mesones, Diosdado Gaitán Castro, Armonía 10 y Raúl Romero forman parte de la cartelera de la segunda edición de ‘Vibra Perú', que se realizará este sábado 20 de agosto en el Plaza Arena de Jockey Club.

“Mi Micaela (su hijita) tiene 8 meses, estoy disfrutando mucho mi etapa de mamá y al mismo tiempo no dejo mi música, las cosas que me gustan como la actuación, la televisión, así que podría decir que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida”, señaló.

¿Estás retomando la música?

Sí, he estado haciendo conciertos virtuales y hace un mes un mes lancé mi canción ‘Dejar de amarte’ y viajé a Bolivia. He estado unos días allá haciendo promoción, conciertos y ha sido mi primer acercamiento con el público, así en vivo y en directo después de la pandemia. Pero este 20 de agosto, estaré en el festival Vibra Perú y será mi primer concierto con el público peruano que tanto he extrañado.

Sigues teniendo contrato con Latina...

Hay algunos proyectos que estamos, todavía, terminando de definir. Seguramente sino es el mes de agosto, en setiembre ya sabremos. Igual, estoy contenta de que me tomen en cuenta con todos los proyectos que existen porque la televisión es algo que amo, pero también estoy con propuestas de afuera.

¿Te irías a vivir al extranjero?

En Bolivia hay propuestas hermosas, pensando en quizás quedarme un tiempo por ese país porque mi música está muy fuerte allá. Además, el público de Bolivia me ha tratado con un amor increíble. Hay propuestas interesantes, estoy analizándolas y en estos meses tendré que definir sobre todo viendo la estadía y estabilidad de mi hijita.

Ya cerraste el ciclo de Yo Soy.

Sí, todos los años nos despedíamos, botábamos nuestras lágrimas, después nos volvían a dar la señal y regresábamos, pero este año definitivamente ‘Yo Soy’ ha hecho una pausa. Espero que pueda regresar más adelante este formato maravilloso, que nos ha tenido 10 años al aire y con historias increíbles, personas que cambiaron sus vidas.

Ya le dijiste adiós a la ‘dulce princesita’

Ya, ahora seré la ‘dulce mamacita’. Esas son cosas hermosas que nos ha dejado el programa, como la varita mágica, el maicito y todas esas dinámicas que el público nos permitió tener y estoy feliz de haber sido parte de este programa histórico.

Ahora que hay una moda de bodas en la farándula, ¿Sebastián (Martins) y tú tienen planes de matrimonio?

Mira, ahora nos hace más ilusión ese tema porque está Micaela y queremos que ella sea parte de este momento. Estamos esperando que esté un poquito más grandecita para que pueda llevar los aros y no los tire en el camino.

¿Han planeado dónde les gustaría casarse?

No hemos planeado nada en concreto. Sí queremos que estén las personas que queremos, que hayan sido parte de nuestra historia durante todos estos años. La vida es maravillosa todo lo que ha pasado en mi vida ha sido un gran aprendizaje en lo personal, en lo profesional y puedo decir que estoy en uno de los momentos más lindos de mi vida. No imaginé que al convertirme en madre se iba a dar este cambio tan grande y estoy muy contenta con todo lo que he ido logrando dentro de mi vida y trabajo.