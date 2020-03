Maricarmen Marín expresó su alegría al saber que la tercera repetición de la telenovela, el último lunes, ‘Yo no me llamo Natacha’ alcanzó 12.3 de rating y agradeció a Michelle Alexander por convertirla en la protagonista de esa divertida historia.

Maricarmen, ¿viste que la telenovela hizo 12.3 puntos de rating?

¡Wow! Qué lindo. No me la he perdido, me reí tanto. Increíble que hayan pasado tantos años desde su estreno en enero del 2011.

¿Qué recuerdos o anécdotas tienes de esa grabación?

Veía las escenas y recordaba cómo se grabó todo. Sin duda, una de las más lindas experiencias en mi vida profesional, rodeada de grandes amigos y feliz de que Michelle (Alexander) haya confiado en mí. Espero que podamos trabajar juntas nuevamente.

Tal vez en la tercera parte...

Ja, ja, ja, serían las hijas de las ‘natachas’. Sí, sería lindo, me encantaría, todo depende de Michelle y América Televisión.

Cambiando de tema, ¿cómo estás viviendo esta ‘cuarentena’?, ¿estás componiendo, cocinando, haciendo deporte…?

Cancelé todas mis presentaciones y mi gira por Estados Unidos con Américo. La única forma de estar bien es estando en casa, así que estamos siguiendo todo al pie de la letra, yo ni salgo a comprar.

MICHELLE ALEXANDER

Michelle, gran éxito con el reestreno de tu novela...

Sí, estamos felices. Es muy divertida, nos ayuda a relajarnos en estos momentos tan críticos que estamos viviendo.