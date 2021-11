Maricarmen Marín finalmente rompió su silencio luego de las críticas que recibió por parte de Magaly Medina, tras anunciar que donaría los regalos de su baby shower a albergues de madres necesitadas. Y es que la ‘Urraca’ la llamó huachafa por obsequiar los presentes para su pequeña Micaela y le recomendó ‘comprar con su platita’ para ayudar.

“Al inicio muchas personas se confundieron y me escribieron para decirme que cómo iba regalar los regalos de mi hijita, porque lo habíamos puesto así, como el ‘baby shower’ solidario... lo más probable es que yo no tenga un baby shower y lo quería compartir con ustedes. No quería sentarme a abrir mis regalos si no que quería hacer algo que realmente deje huella, que realmente pueda llevar un mensaje”, dijo la conductora de Mujeres al Mando, en una posible referencia al evento de Cassandra Sánchez y Jessica Newton que mostraron en vivo los lujosos presentes para el hijo de Deyvis Orosco.

Asimismo, indicó que una ‘acción positiva’ va más allá de las críticas. “Por más que salga gente malintencionada, por más que salgan a mentir, porque eso es lo que se hizo, nadie se arrepiente de ayudar, de ser valiente, de hacer las cosas bien. Yo no me arrepiento de llevar ayuda”, acotó la cantante felizmente entusiasmada por el primer donativo del programa a la Asociación Perú-Niñez de Pamplona.

Finalmente agradeció a las personas que se sumaron a la ‘Babytón’ de Mujeres al mando y volvió a enviar otro misil contra Magaly Medina. “Si estás en el primer paso para hacer algo, no te arrepientas, no escuches a los demás, no escuches mentiras, no utilices ni un segundo de tu tiempo a darle cabida a personas que no tienen buena entraña, que no tienen buen corazón”, finalizó Maricarmen Marín.

TE PUEDE INTERESAR

Mario Hart y Korina Rivadeneira no apelarán a la nulidad de su matrimonio y anuncian que se volverán a casar

Angie Arizaga defiende a Luciana Fuster tras críticas por Flavia Laos: “¿Eran amigas?”

Laura Borlini defiende a Luciana Fuster tras ampay con el ‘Pato’: “No están rompiendo una familia”