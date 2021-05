Maricarmen Marín se alejó de Mujeres al mando y Yo Soy durante varios días, tras sufrir una lesión a la espalda, de la que ya se está recuperando. Por ello a través de sus historias de Instagram informó que pronto los médicos le darán de alta y podrá reincorporarse a sus labores habituales.

La bella jurado de Yo Soy respondió por Instagram una serie de preguntas de sus seguidores, entre ellas cómo va su recuperación. La también cantante respondió que ‘poco a poco se está recuperando’ de su dolencia.

“Los doctores me dijeron hoy que pronto me darán de alta y eso me pone muy feliz”, escribió en uno de los mensajes de su red social.

Marín también aprovechó una pregunta para descartar que se haya contagiado del temible COVID-19. “Hasta el momento no he tenido COVID. Ojalá que todo se agilice para todos estar protegidos”, escribió.

PELUCHÍN SOBRE AUSENCIA DE MARICARMEN MARÍN

Sobre la ausencia de Maricarmen Marín en televisión, el conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, ‘Peluchín’, dejó entrever que la cantante podría estar en estado. “¿Maricarmen por qué se está ausentando? ¿Está de vacaciones? (suena música de bebé) ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Son fuertes rumores (de embarazo) ¿Tú crees? Me dicen que no he debido decirlo porque no está confirmado”, manifestó.

En tanto, Maricarmen Marín también aprovechó este ‘diálogo’ con sus seguidores para anunciar que brindará un concierto virtual y en los próximos días anunciará la fecha. “Se viene la fecha del superconcierto virtual, que tenemos preparado junto a mi familia H&S para ustedes”, expresó.

