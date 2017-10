Maricarmen Marín se pone misteriosa con planes de boda 

Maricarmen Marín estaría a puertas de contraer matrimonio, sin embargo, la cantante prefiere mantener sus temas personales en privado.



“Mis asuntos sentimentales he tratado de no involucrarlos porque siento que es muy mezquino para mí hablar de algo tan privado”, dijo la ‘princesita’ Maricarmen Marín, quien es imagen de ‘Head & Shoulders’.



De otro lado, contó que aún tiene contrato con Latina y se viene ‘Yo soy kids’, en noviembre. “Todavía tenemos para un año más en Latina. Se terminó ‘Yo soy’, pero ahora estamos descubriendo los talentos de los niños”, precisó Maricarmen Marín.

Hace unas semanas, Maricarmen Marín nos concedió una entrevista.

¿Es complicado trabajar con tu pareja (Sebastian Martins, productor de ‘Yo soy’)?

De repente para alguien sea difícil levantarse a las 5 de la mañana, otros lo disfrutan. Tendría que sucederte.



¿Y según tu experiencia?

Según mi experiencia, prefiero no hablar de esos temas, ja, ja, ja.



Tu nueva canción ‘Por fin soy libre’, ¿habla sobre una decepción amorosa?

Es una mujer que se da cuenta de que alejarse de su pareja es lo mejor y ahora se siente libre. Pero no en un contexto de revancha ni de aniquilar al otro.



¿Te pasó?

Por eso lo comunico. Si puedo hacer algo positivo por alguien, ¿por qué no hacerlo?



¿La maternidad?

Estoy trabajando para que ese momento llegue pleno y sea la mujer más feliz del mundo.



¿Está cerca?

No lo sé. No te voy a contar, ja, ja, ja.



