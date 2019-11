Maricarmen Marín está emocionada por el 2020. Tras su paso por los Latin Grammy -en donde brilló junto a otros peruanos como Gian Marco y Tonny Succar- la cantante regresa por la puerta grande a América Televisión tras 9 años al frente de ‘Yo Soy’ de Latina.

Y es que la cumbiambera protagonizará una serie llamada ‘Mari Mari: luchando con el corazón', proyecto que contará la historia de una joven que tendrá que superar muchos obstáculos para triunfar.

En conversación con una reportera del programa ‘En Boca de Todos’, la artista se mostró agradecida con el canal por darle nuevamente la bienvenida y darle la oportunidad de retomar su carrera en la actuación en la pantalla chica.

“Ha sido la presentación del proyecto hermoso que tenemos, de Mari Mari, así que espero que lo reciban con todo el amor con el que lo hemos hecho”, contó.

Sin embargo, cuando le recordaron que esta nueva propuesta ha sido producida por su pareja, Sebastián Martins, la actriz se puso nerviosa y atinó a soltar una sonrisa nerviosa.

“Tú siempre poniendo el ají. No te puedo contar nada. No voy a decir nada. De esos temas yo no los comento mucho, pero lo que sí te puedo decir es que estoy muy feliz y contenta”, declaró.

Maricarmen Marín

Y EL ANILLO ¿PA CUANDO?

Hace unas semanas cuando fue invitada al programa En Boca de Todos, Maricarmen fue consultada sobre la posible boda con su novio, con quien ya tiene varios años juntos. “¿Por qué a Sebastián le cuesta tanto entregar ese anillo?”, le preguntó Ricardo Rondón.

"¿Quién dice que todavía no lo ha entregado?”, respondió Marín sorprendiendo a todos los presentes con su frase. Luego, aclaró que aún no tiene la joya, pero cuando se case, celebraría por todo lo grande en el ‘Huaralino’.