La cantante y conductora de televisión, Maricarmen Marín reapareció en el programa ‘Mujeres al mando’ en un enlace en vivo para contar los detalles sobre sus dos primeras semanas como madre de Micaela.

Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel dieron la bienvenida a Maricarmen al programa y la felicitaron por la llegada de su bebé y le preguntaron cómo le ha ido como mamá primeriza.

“Hoy Micaela cumple trece días, han sido trece días maravillosos, estamos en un sueño maravilloso, no lo podemos crees Sebastián y yo, él está aquí conmigo tratando de conocer un poco a Micaela y entenderla. Eso que decían que no vas a dormir es verdad. Ojo que yo toda mi vida me he amanecido por mi trabajo, por los conciertos, pero esto es otra casa, aunque lo hago con gusto. El tema de la lactancia también no es fácil, pero le pongo todo el amor del mundo a Micaela en todos estos primeros días”, señaló Maricarmen emocionada.

“(El nacimiento de Micaela) fue mágico y maravilloso, hubo mucho silencio. Sebastián estaba a mi costado y el doctor nos pregunta: ‘¿están preparados para ser padres?’. Y en ese momento Sebastián se asombra y yo dije: ‘Bienvenida Micaela’, y Sebastián dice: ‘Mi amor’, pero yo no veía nada. El médico tenía a Micaela en brazos y le dice: ‘Micaela respóndele a tus papás’ y ella se pone a llorar. Me la enseñaron, ese momento fue como si estuviera en una película”, contó la conductora.

Pero su emoción no quedó allí. Maricarmen Marín no pudo contener las lágrimas al hablar sobre los primeros días de su bebé en sus brazos y la experiencia que está viviendo como madre.

Incluso contó una anécdota que vivió en la clínica uno de los días que estuvo internada tras dar a luz, pues se quedó sola con su pequeña y recordó todo el camino que vivió para tener a su hija en brazos.

Maricarmen Marín reaparece en MAM https://www.latina.pe/noticias

VIDEO RECOMENDADO

Luciana Fuster y Patricio Parodi ganan el mejor beso EEG

Luciana Fuster y Patricio Parodi ganan el mejor beso EEG https://www.americatv.com.pe/