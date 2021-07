Maricarmen Marín volvió a la pantalla chica para contar detalles de la noticia que soltó el domingo en sus redes sociales. Y es que la ‘dulce princesita’ se encuentra embarazada de su primer hijo, fruto de su noviazgo con el productor Sebastián Martins.

La cantante estuvo este lunes en Mujeres al Mando y reveló los pormenores en esta nueva etapa de su vida. “Estoy emocionada, no entra tanto amor y emoción en mi cuerpo. Gracias a todos por compartir esta alegría, queríamos esperar un tiempo prudente y el doctor me dijo ‘ya, puedes empezar a trabajar, a hacer tu vida normal”, dijo la conductora.

Asimismo, resaltó que hace mucho tiempo quería ser madre y que no tuvo que esforzarse mucho para lograrlo. “No tuve que buscar mucho, fue rapidísimo”, indicó entre risas.

Maricarmen Marín contó que al inicio tuvo un pequeño susto porque el embarazo se le complicó con su tema de columna y tuvo que dejar de tomar sus medicamentos para el dolor. “Tengo cuatro meses, yo ya sé que és pero no les voy a contar nada todavía, es secreto”, dijo la dulce princesita.

SERÁ MUJERCITA

Poco antes de terminar Mujeres al Mando, Maricarmen Marín reveló el sexo de su bebé. Según mostró junto a sus amigas, será una niña. “Solo quiero que seas feliz”, dijo la conductora y aseguró que hará todo lo posible para que sea una mujer de bien.

LO ANUNCIÓ EN REDES

Maricarmen Marín reveló que está esperando su primer hijo fruto de su relación con el productor Sebastián Martins. A través de sus redes sociales, la cantante publicó un extenso mensaje confirmando que será mamá y que es la mejor noticia de su vida.

“¡Siiiiii, seré mamá! Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida; dentro de mí laten dos corazones. Un amor bonito en mi tiempo perfecto. Tu papá y yo te esperamos con los brazos abiertos, para entregarte nuestra energía protectora. Existe para ti una estrella muy alta que cuidará tu andar. Te espero al otro lado de mi cuerpo para susurrarte al oído el gran poder que tienes.”, escribió.

La presentadora de televisión confesó que no veía la hora de poder compartir esta linda noticia con todos sus seguidores. Precisó que su médico de cabecera le dio el visto bueno para que lo anuncie y, además, se pueda reincorporar a sus actividades desde este lunes 12 de julio.

“Gracias infinitas a todos por su amor, sus palabras de aliento, su preocupación y respetar mi silencio. A mis #TribunasMarines del mundo, familia, amigos. No veía las horas de poder compartirlo con ustedes. Hoy mi doctor me dio el ok para reincorporarme a mis actividades y aquí me ven emocionada, esperando que sea lunes para contarles todos los detalles en Mujeres al Mando”, dijo.

Maricarmen Marín dijo que sigue sin creer la noticia que está en la dulce espera. “No puedo creer que esta foto sea ya una realidad, es un sueño. Los quiero infinito”, precisó.