Maricarmen Marín sobre Mario Irivarren y Vania Bludau: “Nadie cambia por nadie”

Tras los ataques que ha recibido la parejita conformada por Mario Irivarren y Vania Bludau, luego de que ambos tuvieron una mala conducta con los efectivos policiales, la conductora de Mujeres al mando, Maricarmen Marín, también dio su opinión sobre este polémico romance.

Varias figuras del espectáculo local, así como los usuarios de redes sociales, consideran que antes Mario Irivarren no tenía estas actitudes y señalan a Vania Bludau como una supuesta mala influencia para él.

“A mí no me gusta cuando dicen que una persona cambio por otra, porque siento que no es justo, es un comentario mezquino, nadie cambia por nadie, uno es lo que uno es”, sostuvo la conductora de Mujeres al Mando

Asimismo, señaló que si uno tiene bastante claro los valores que le inculcaron desde pequeño no habrá otra persona cercana que pueda hacerte cambiar.

“Cuando uno tiene una personalidad, una forma, cuando te enseñaron cuáles son los límites, el respeto, etc., los valores que te enseñan tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu tío, quien te haya criado; por más que exista otra persona alrededor, si tuviste muy claro eso (valores), lo vas a tener claro siempre”, puntualizó.

LA RESPUESTA DE MARIO IRIVARREN

Mario Irivarren dio a conocer las oportunidades laborales y problemas que tuvo luego que se hiciera público un video en el que se ve que enfrenta a la Policía al tratar de ingresar a una playa al sur de Lima junto a su pareja, Vania Bludau, pero también se dio tiempo para responder a aquellas personas que desean que se aleje de la modelo por ‘ser una mala influencia para él’

Cabe señalar que desde enero las playas del litoral peruano se encuentran con acceso restringido, como medida para evitar contagios de coronavirus (COVID-19). Sin embargo, la polémica se dio por las respuestas que tuvo la pareja hacia los agentes policiales.

Es así que el chico reality salió al frente para defender a su pareja luego que ambos recibieran críticas en redes sociales. El modelo llenó de elogios a Bludau. “Ella es luz, es energía, es alegría, es paz, es diversión, es bondad, es amor, es ternura , es fuerza , es carácter, es un sinfín de virtudes que la hacen una mujer única e increíble”, se lee al inicio del mensaje.

