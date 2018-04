Maricielo Effio: "Me gritan mala madre y amante" [VIDEO]

La actriz Maricielo Effio tiene más de 24 años de trayectoria artística y reconoce que interpretar a la malvada ‘Clarissa’ en la sintonizada serie ‘Ojitos hechiceros’ es uno de los retos más fuertes de su carrera.

Pese a ello, descarta tener algún tipo de parecido con dicho personaje, pues nunca ha ‘dominado’ a un hombre. Además, señala que aún no se siente preparada para volver a enamorarse, después de terminar su relación de 17 años con su todavía esposo y padre de su hija, Ernesto Pacheco, a quien denunció por agresión física y psicológica.

¿De dónde brota tanta maldad para interpretar a ‘Clarissa’?

‘Clarissa, el retrato de la maldad’, así va a ser mi nueva chapa. Es un personaje bastante fuerte, me está dando bastante satisfacción y esfuerzo, porque quedo agotada después de cada escena. Es una mujer amargada, que tiene un complejo del pasado y una mamá que ama a su hijo, pero de una manera equivocada.

¿Se podría decir que es uno de los papeles más fuertes que te ha tocado interpretar?

Sí, dentro de los papeles más fuertes y cargados de maldad. Podría decir que es un personaje malévolo, el más malo hasta el momento.

¿Tienes algún parecido con ‘Clarissa’?

Absolutamente nada. Empezando con la labor que tengo como madre, mi hija es una niña de 4 años, a quien amo con todo mi ser y disfruto de los momentos cuando no trabajo. Soy una madre ‘chocha’, incapaz de alzarle la voz, mi hija es mi motor y mi ‘cachorrita’. ‘Clarissa’ se considera una mujer guapa y piensa que cualquier hombre puede estar a sus pies, yo no me considero fea, pero no soy coqueta, no soy arribista y tengo valores.

¿Qué te gritan por las calles?

Me han dicho de todo. ‘Mala madre’, ‘amante’, ‘forajida’, de todo, pero también hay hombres que me aplauden. En el país existen muchas mujeres a quienes les gusta dominar a los hombres, pero también hay hombres que no tienen los pantalones bien puestos.

Durante el tiempo que tenías pareja... ¿has dominado a algún hombre, tal como ‘Clarissa’?

Más bien, al revés. Como es la vida, ¿no? Me tocó interpretar a una mujer que domina a los hombres y la situación, pero jamás he tenido la facultad y talento de dominar a nadie. Siempre he sido una mujer muy sumisa y eso me ha traído algunos problemas, porque nunca hay que ser ‘tan tan’ ni ‘muy muy’. Soy una mujer bastante frágil en ese aspecto. Me cuesta discutir y poner las cosas en su lugar.

SUFRÍ BASTANTE

¿Eres así a raíz de algo en especial?

De pronto por algunos episodios del pasado, que te dejan secuelas. Mi vida no ha sido nada fácil con el papá de mi hija, tuvimos una relación muy larga, pero nos escondimos por años. No estuve apegada a mi familia, sufrí bastante con esa historia, que al final triunfó porque me casé y tuve una hermosa hija.

¿Te arrepientes de haber estado distanciada de tu familia por preferir estar con el papá de tu hija?

Fueron momentos donde sentía bastante tristeza, porque mi corazón no estaba completo, pero estaba en una edad donde tenía que hacer mi vida, así que elegí mi hogar y mi familia. Lo que pasó después (separación y denuncia de agresión física) fueron sucesos que viven las parejas, ahora estoy tranquila y tengo buena relación con el papá de mi hija. Vivo con Brisa en un departamento pequeñito, pero tengo paz y tranquilidad. Luché por conservar mi familia, pero las cosas tienen un tope y un ‘stop’.

¿El tope fue cuando se da a conocer el tema de la agresión física?

Es un tema del cual prefiero ni hablar, las aguas se han calmado, tenemos una excelente relación por Brisa, quien será nuestro vínculo toda la vida.

¿Soltera?

Estoy soltera desde hace dos años, desde que me separé.

¿No has salido con nadie durante estos dos años?

Con nadie. No faltan personas que me inviten, pero no he tenido tiempo. Los momentos libres trato de estar con mi hija. Hay chicos que te invitan, pero no me animo. Esas cosas llegan solas, porque si una busca, encuentra mal. Espero rehacer mi vida en algún momento, será en el momento que Dios lo considere.

¿Es por falta de tiempo o porque tienes temor de volver a enamorarte tras salir de una relación de 17 años?

17 años es toda una vida. Empezamos cuando tenía 24 años, ha sido una saga, pero no es por miedo, las lecciones ya están hechas y aprendidas. Si no me hubiera tocado, no hubiera madurado como mujer. No tengo miedo de volver a enamorarme, las puertas de mi corazón están abiertas, quizá no me siento lista.

¿Descartas la posibilidad de regresar con el papá de tu hija?

No sé qué podría pasar más adelante, pero por ahora, no.

¿Tendrían que sanar bien las heridas?

Correcto... y eso no es de un día para otro. No sé qué podría pasar en un futuro, pero las puertas de mi corazón están abiertas para lo que tenga que pasar.

¿Se acabó el amor o tu corazón todavía late por él?

Hay un sentimiento, claro está, es el papá de mi hija. Hay una historia y siempre será parte de mi historia, eso no se puede borrar jamás, pero el amor inicial no existe por ninguna de las dos partes. Somos buenos amigos, pero más allá de eso, no hay nada, por ahora. Él y yo sabemos que tenemos que estar separado

Cambiando de tema. ¿Qué te parece la nueva generación de actores?

Está bien. Se tiene que dar paso a la generación que está naciendo. Me parece genial, pero es importante que tengan una preparación previa para que puedan enfrentar la carrera, porque no se construye con pararse y hablar por la linda cara.

