“Llevo a ‘Clarissa’ en mi corazón”, manifestó la actriz Maricielo Effio sobre su personaje en ‘Ojitos hechiceros’.



“Es una novela hermosa, llena de encantos, de magia y música... de verdad que ha sido increíble para mí haber hecho este personaje y, como todos los que he protagonizado, lo llevo en mi corazón”, afirmó.



Ahora la gente te va a recordar como ‘Clarissa’...

Yo creo que ‘Clarissa’ ha sido un personaje que me llegó muy fuerte después de algunos años... vamos a ver qué pasa, en verdad el capítulo final está de pelos, está muy, muy fuerte. Van a suceder muchas cosas con ‘Clarissa’ y con todos los personajes.



¿Cómo hiciste la semana pasada con las grabaciones de la novela y los ensayos de ‘El artista del año’?

Ha sido un trabajo arduo, he terminado muerta, me han tenido que recoger con grúa. Entre Gisela y la novela no he podido ensayar como quería, porque estábamos en la semana final de ‘Ojitos hechiceros’.



Asimismo, agradeció la preferencia del público, que ha ubicado a la novela en el primer lugar de sintonía.



Por otro lado, Maricielo Effio comentó que la competencia en el reality de Gisela es bastante fuerte.



“Estoy aquí para divertirme, para disfrutar como siempre lo he hecho. Sí, soy competitiva, pero tampoco soy una cantante profesional. Me voy a preparar y daré todo lo que pueda para lograr una buena perfomance cada fecha”, finalizó.

