Maricielo Effio se ríe de Rosángela Espinoza por criticarla en participación en 'El artista del año' 

‘Me dan risa sus declaraciones’, expresó Maricielo Effio, luego que la modelo Rosángela Espinoza la calificó de ‘disforzada’ y aseguró que la actriz tuvo una presentación ‘fatal’ en la primera gala de ‘El artista del año’.



“Me conocen y saben cuál es la línea que manejo. Lo único que le podría desear son bendiciones y que le vaya bien. No voy a bajar a contestar nada. Me dan risa las declaraciones, pero me agrada que hable de mí porque me hace sentir bien. Soy una mujer de 40 años, así que está de más entrar en cosas que no me suman ni agradan”, precisó Maricielo Effio.



¿Han tenido algún tipo de roce anteriormente?

No. Más allá de ser jurado de ‘Esto es guerra’, donde di mi opinión y veredicto imparcial. Nunca he tenido ningún enfrentamiento en mis 28 años de carrera y mucho menos lo voy a tener con la señorita.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE