La ‘cuadró’. Maricielo Effio comentó que Rosángela Espinoza crea fantasías al pensar que pudo burlarse de ella porque la ‘guerrera’ tuvo una caída durante un baile en ‘Esto es guerra’.



“Me sorprende y causa tristeza que piense que me he burlado de ella. Rosángela sabe la calidad de persona que soy y sería incapaz de hacer algún gesto de burla, no soy esa clase de persona, es una fantasía que se ha creído. Eso no existe y solo quiere crear polémica”, enfatizó Maricielo Effio .