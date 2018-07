Maricielo Effio le da jalón de orejas a Yahaira Plasencia por no asistir a la final de 'El Artista del Año' | FOTOS

Luego que se viera un video en Instagram de Maricielo Effio junto a Yahaira Plasencia en los ensayos de 'El Artista del Año', todos empezaron a especular que la salsera volvería al reality de Gisela Valcárcel tras no aparecer en la gran final de la primera temporada. Al respecto, la también actriz confesó que ella es la 'Augusto Ferrando' de la cantante, ya que "yo la formé en la danza mucho antes que pisara un escenario y se hiciera famosa".

“Le tengo aprecio y cariño a Yahaira Plasencia, no por lo que es hoy por hoy, sino porque yo la he formado en la danza, antes de que pise un escenario”, agregó Maricielo Effio, quien no dudó en jalarle las orejas a la salsera por no asistir a la final de 'El Artista del Año' porque era su oportunidad de alzar la copa por segunda vez.

La recordada ‘Clarissa’ de ‘Ojitos hechiceros’ sostuvo que estuvo mal que Yahaira Plasencia no se presente. "Yo creo que ella tuvo que ordenarse para una competencia que tanto le costó llevar (...) Creo que debió participar”.

“La conozco desde chiquita, desde que decía dos o tres palabras (…) Le tengo un cariño especial pero también le jalo las orejas cuando tengo que jalárselas”, indicó Maricielo Effio.

En un video que Yahaira Plasencia compartió en Instagram se nota la excelente relación que tiene con Maricielo Effio y la llama hasta 'madre' y la participante de 'El Artista del Año' le dice que "esta copa va a ser de nosotras. Vamos a estar ahí con esa copa porque esa era tuya".