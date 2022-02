Para hacer lo que ella hace, creo que no basta con actuar bien, también hay que tener un poco de locura, algo de rebeldía y el barrio en su interior. Patricia Barreto, la protagonista de ese boom televisivo en que se ha convertido ‘Maricucha’, ha crecido entre palomillas, juegos en la pista y la sonrisa metida en medio de todo.

Hoy, la actriz a la que más selfies le solicitan se aleja de las cámaras y las luces, para contar cómo forjó ese espíritu que traspasa las pantallas todas las noches. Parafraseando con su frase más utilizada, verás quién es la que te mira y escucha.

Patricia, ¿chapas que te han puesto?

Pequeñita, enana, chata.

Hay una teoría que asegura que ningún bajito es monse.

Lo confirmo absolutamente: No hay chato sonso.

¿Por qué?

Lo bueno viene en frasco pequeño.

¿O sea?

Somos bravos. Nos hacemos notar.

Eso para que lo sepan todos.

Siempre digo: ‘Todo lo que tú ves como defecto, yo lo utilizo a mi favor’.

JUGÓ FÚTBOL A LOS 15 AÑOS Y CARNAVALES

¿Alguna vez renegaste de tu talla?

Nunca he deseado ser alta. No necesito el tamaño para realizar lo que anhelo.

¿Tienes barrio?

Crecí en ‘Bancarios’, en la urbanización Pando, frente a la Universidad Católica, en el Block K.

Conoces la calle...

A los 15 años he jugado fútbol, carnavales.

Patricia Barreto revela que nunca ha deseado ser alta. "No necesito el tamaño para realizar lo que anhelo", manifestó.

¿Y cómo escapabas de ser mojada?

Solo queda ocultarse y correr, porque no solo agua te tiraban.

En tu zona, ¿cómo se le llama al vecino?

Tío.

¿Ayuda salir y no estar encerrada?

Te muestra muchas cosas de la vida y la realidad. No solo te quedas con la burbuja del colegio o la familia.

‘MARICUCHA’ TIENE UN POCO DE PATRICIA BARRETO, DE SUS AMIGAS Y TAMBIÉN DE SU MAMÁ

Ahora se entiende por qué ‘Maricucha’ pegó en la gente, ¿de dónde la sacaste?

Tiene un poco de mí, de amigas, también de mi madre.

¿Qué le encuentras de tu mamá?

Lo bondadosa y dispuesta para servir a los demás.

¿Cómo eres tú?

Soy amorosa con mis compañeros, los abrazo, beso.

¿Y cuando te molestas?

Tengo carácter fuerte, exploto.

¿Ante qué situaciones?

La injusticia, que no se respete mi voz.

¿El machismo?

También, pero siento que se está erradicando cada vez más.

EN LA PLAYA TODOS LE PIDIERON TOMAR FOTOS

¿Cómo te criaron?

En libertad, autonomía e independencia.

¿Una tara que ya no se repite?

Que el hombre gane más que la mujer.

¿Es cierto que provocas tumultos por donde vas?

No era consciente de lo que estaba pasando, pero el otro día en la playa todos me pidieron tomar fotos. La vez pasada, en un restaurante, todo el local me pidió selfies.

Patricia Barreto contó que en un restaurante todos le pidieron un selfie.

Reflexiona...

Me quieren y no me conocen, qué más puedo pedir, es un amor incondicional.

¿Te sube a la cabeza tanta admiración?

Soy un canal que transmite ‘Maricucha’.

Qué bueno que pienses así.

Estos son momentos, etapas, que comienzan y acaban. La gente no se va a acordar.

COCINA EL ARROZ CHAUFA DE RECHUPETE

Para el público vives muy bien.

Vivimos como cualquier independiente de este país, que tiene un trabajo temporal.

Déjame saber algo de tu día a día.

Adelante.

¿Te gusta la ropa de marca?

Es importante que me guste y lo otro es irrelevante.

¿Cocinas?

Sí y de rechupete arroz chaufa, trigo, lentejitas.

¿A un varón se le conquista por el estómago?

No. Tiene que ser con la confianza, la escucha y el amor.

Pero a muchos los atrapan los buenos potajes.

Eso es complacer y se acaba.

¿Aburre un tipo que te habla de tus personajes realizados?

Si me tratan de conquistar, si no me hablan de mi trabajo, tal vez lo podrían lograr.

¿Y si uno te dice: te admiro por todo lo que haces?

Estarían idealizándome y soy de lo más sencilla y normal.

Las chicas normales bailan lindo...

Bailo salsa y rompo zapatos, ja, ja.

Un gran abrazo y te felicito por tu manera de ser y pensar.

Otro para ustedes y contenta por la buena onda.

Fin de la charla y me deja la sensación de que su éxito pasa por no creerse más que nadie. Como afirmó el genial Ernesto Sábato: ‘Para ser humilde, se necesita grandeza’.

MÁS INFORMACIÓN: