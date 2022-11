Como si una Maricucha no fuese suficiente desorden, risas y ocurrencias, la segunda temporada de la exitosa novela presentará a una nueva versión que llamarán ‘Maritrucha’, interpretada por la actriz Andrea Alvarado, quien en la historia es Rossmery, prima menor de la protagonista y hará dupla con Patricia Barreto. La novela, realizada por Del Barrio Producciones, se estrena este martes 15 por América Televisión.

“Mi personaje es Rossmery, soy prima de Maricucha, vivo en Cajamarca y desde niña he admirado a mi prima; por eso me visto como ella. Sin embargo, también transita entre la envidia, el amor y el odio, que serán los ingredientes necesarios para que se susciten una serie de conflictos que harán reír y llorar al público”, comenta Andrea Alvarado sobre su personaje.

¿El público va a divertirse con dos ‘Maricuchas’?

Van a darse todo de tipo de situaciones, pues ‘Maritrucha’ quiere superar a la original y va a perseguirla hasta lograr sus objetivos.

¿Cómo surgió el nombre de ‘Maritrucha’?

Me lo puso la propia Patricia (Barreto) un día en los ensayos, cuando me vio y dijo ‘ahí está la Maritrucha’ y, bueno, así me quedé, ja, ja, ja.

Maricucha es un torbellino, ¿cómo has enfrentado eso?

Desde el primer momento la ‘química’ con Patricia ha sido muy buena, yo la admiraba mucho porque la he visto actuando en teatro y cuando me dijeron que haría este personaje, me emocioné mucho. Hemos congeniado mucho y en las grabaciones parecemos primas, pues ya estoy mimetizada con ella, es juguetona y siempre estamos proponiendo cosas.

¿Qué ha sido lo más complicado del personaje?

Es la primera vez que hago comedia, pues casi siempre he hecho drama en el teatro; pero he descubierto que tengo un claun dentro y aunque el ritmo es distinto me he adaptado rápido. Además, he estudiado mucho a Maricucha para copiarla, es muy carismática, juvenil, pero a la vez madura y aguerrida.

SOY ‘MARICUCHA’ DE TODOS

“Estoy agradecida con el público porque sin ellos no podríamos estar regresando a las pantallas con una nueva historia. Y muy encantada de trabajar con Andrea, la ‘Maritrucha’, quien es mi prima pequeña pero me traerá de vuelta y media por todas las cosas que nos pasarán”, comentó Patricia Barreto.

¿Tu prima ‘Maritrucha’ es tan traviesa como tú?

Ufff, creo que por ahí andamos. Le estoy dando todas las herramientas para que ella se luzca, siento que somos una dupla increíble, nos divertimos muchísimo y el público va a estar feliz.

Andrea señala que hay mucha complicidad entre ustedes...

Se ha dado de forma muy natural y eso se verá en pantallas, las escenas son muy graciosas, divertidas y genuinas, donde habrán sus conflictos, pero también recordamos que somos familia y hay un lazo que nos une.

Siempre se espera mucho más en una segunda temporada...

Sí, la valla está superalta. Por eso están entrando nuevos personajes, para que la historia de Maricucha no caiga en el estereotipo de la telenovela, sino que se vea una heroína, pues la estoy haciendo como una chica que se empodera muchísimo ante su propia realidad. Aunque tenga que lidiar con tres galanes busco que haya algo más que decir.

¿Cómo estás tomando la popularidad?

Sé que todo esto es pasajero y lo disfruto al máximo, son cosas del momento y lo abrazo con fuerza. Estoy muy agradecida con el público, en la calle me gritan ‘Maricucha’, ‘Mi Maricucha’, y sí, soy de ellos, uno pierde su nombre y se los concede a los personajes que se interpretan y que el público quiere mucho. No me importa si no se acuerdan de mi nombre o no lo saben, no me importa, pues esto demuestra que estoy haciendo bien mi trabajo.

Además, realizas trabajo social...

Así es, soy protectora de una casa hogar llamada ‘Un día de esperanza’, que alberga a 20 niños en estado de abandono que tienen VIH y en esta campaña navideña vienen generando sus recursos con la venta de diversos productos de panadería que son riquísimos y así pueden solventar sus tratamientos. Si alguien desea ayudarlos deben ingresar al link: undiadeesperanza.org

