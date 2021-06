Mariel Ocampo: la actriz peruana que la ‘rompe’ en México y que de niña hizo deporte representando al Perú | ENTREVISTA

La actriz peruana Mariel Ocampo viene teniendo una exitosa carrera en México. Desde hace 14 años se fue a ese país sin planearlo solo por amor y producto de ello fue mamá de una linda niña que ahora tiene 8 años. Con una carrera exitosa en nuestro país donde es recordada en Lima por su participación en las series “1000 Oficios” y “Así es la vida”, donde interpretó a “Cassandra”. Allí en la ficción fue pareja con el actor Julián Legaspi.

Mariel Ocampo estudió actuación el CEA (Centro de Estudios Artísticas) de Televisa. Desde entonces la actriz peruana ha realizado algunas importantes participaciones en las diferentes producciones de la importante cadena; entre ellas la telenovela “Cita a ciegas” con Victoria Ruffo y “Médicos, línea de vida” con Daniel Arenas y Livia Brito.

También tuvo participaciones en “Los Simuladores”, “Central de abastos”, “Y mañana será otro día… Mejor”, “Sin miedo a la verdad, despierta”, “Ringo”, “Fábrica de sueños: La Usurpadora”, “Te acuerdas de mi”, recientemente en “Te doy la vida”, protagonizada por José Ron y José Salinas; entre otras. Además de varios capítulos en las exitosas series “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.

Trome se contactó con ella para que nos cuente su historia de éxito.

¿Cómo nace tu interés para dedicarte a la actuación?

Yo empecé como modelo desde muy chica, a los 14 años en un desfile que fui a acompañar a mis primas hermanas Barbara y Fiorella Cayo. En ese momento, el coreógrafo me ve y me dice si quería participar en un desfile que iba a realizar en el Country con las tops model del momento. En esa época eran Blanca Salazar y Carmen Richi. Ese fue el primer contacto y desde ahí empezaron aparecer muchos más trabajos. Apenas salí del colegio tuve la oportunidad de ir a un concurso de modelaje en Miami, que se llamaba New Models International, en donde participé. Luego, yo estaba por regresarme a Miami, quería tomarme un año sabático y en ese lapso de tiempo conozco a Manolo Castillo que en paz descanse y me invita a un taller de actuación de Iguana Producciones. Ahí empezó todo.

¿Sentías que tenías esa pasión por la actuación?

Tenía las ganas, el hambre, la actitud, la fuerza. Básicamente fue eso. Las ganas de aprender, de lograr algo por mérito propio. Yo fui gimnasta desde niña, representé al Perú fui campeona nacional en reel y equilibrio. Primero entrené en el Regatas, luego pasé a la Federación y siempre fui disciplinada. Gracias a Dios este deporte creo que me formó y tuve la cabeza para ser fuerte y luchar para salir adelante. Creo que eso siempre tuve en mi cabeza dé querer lograr algo por mérito propio.

¿Desde cuándo te dedicas a la gimnasia?

Yo empecé con la gimnasia desde los cinco para seis años hasta los 13 años. De 10 años hasta las 13 años estuve en la Federación y antes en el Regatas. Lo dejé porque era un deporte muy fuerte, ya me había roto el pie como tres veces y me había lesionado el nervio asiático, me tenían que infiltrar. Era muy fuerte en ese momento. El deportista en sí tiene otra mentalidad a la hora de recuperarse de la adversidad. Luego juegue voleibol en la selección infantil y menores del Regatas Lima. Mi vida siempre fue así, nunca he planeado las cosas.

¿Cómo te decides ir a México?

No lo pensé mucho. Yo vine a México por amor. No porque dije un día quiero ampliar mi horizonte que igual es increíble si hubiera pensado así, pero fue por amor. No me cuestioné, a mi me gusta cambiar de camino, creo que de eso se trata un poco la vida. Al principio fue difícil. Entré a estudiar al CEA, pero yo continuaba volviendo a Perú para hacer otras producciones. Hasta que llegó un momento en el que dije: “Acá es donde me tengo que quedar. Si estoy viviendo en México no puedo estar yendo y viniendo, tengo que estar acá (México)”. En ese momento, el destino tenía algo preparado otra cosa para mí, fui mamá, me dediqué a estar con mi hija y luego por cosas de la vida, decidí retomar mi carrera y la verdad no me imaginé que se me iban a abrir las puertas de esa manera porque regresé después de 9 años, con otra edad y otros tiempos. Pero yo siempre digo: “Los tiempos de Dios son exactos Lo que es para tí no te lo va a quitar nadie”.

Mariel Ocampo habla con Trome sobre su éxito en México

Pero imagino qué al principio vivir ahí fue difícil

Tú sabes que a mi me costó mucho México al principio.. Yo creo que me acostumbré realmente cuando salí embarazada. Fue cuando dije acá tengo que estar. Por ahora este es mi país y lugar, pero me costó. Me demoré como cinco años en acostumbrarme. No fue que llegué y ya me adapté. Porque uno extraña su patria, sus afectos, la comida y en mi caso mi carrera. Pero uno no planea, no piensa, pero si me costó. Estoy muy agradecida con México porque es un país que me ha dado mucho y hay gente maravillosa.

¿Cómo te sientes de actuar para sitios reconocidos en México?

Yo siempre digo que tu última chamba es lo que habla de ti, que te califican por tu último trabajo. Yo cada trabajo que hago es un reto, tengo que hacerlo lo mejor posible, Me encanta y amo mi trabajo. Entonces, es una mezcla entre placer y aprendizaje. Eso es lo maravilloso de esta profesión. Nunca dejas de aprender. Efectivamente, yo ya estoy en otra edad, haciendo otros tipos de personajes. Gracias a Dios soy madre y eso ayuda mucho a la hora que tengo que crear los personajes.

¿Cómo haces para ordenar tus horarios de trabajo con las responsabilidades de ser madre?

Me organizo. En la vida hay que organizarse. Yo tengo una hija, imagínate los que tienes tres o cuatro hijos. Gracias a Dios tengo una persona que me ayuda en casa, mi hija ya no es una bebé, tiene 8 años y entiende.

¿Dónde te sientes más cómoda en la TV, teatro o cine?

A mi me gusta la TV más que el teatro. Yo creo que uno tiene saber cuál es su nicho, en qué uno es bueno. Si que lindo poder hacer teatro o cine, pero a mi me gusta la TV. Ahí he crecido, formado, aprendido y me gusta mucho la comedia. Aunque estoy describiendo una vena dramática. Me sale muy fácil la lagrimita (risas), creo que en ambas partes me siento cómoda.

¿Tienes alguna comunicación con tus excompañeros de ‘Mil Oficios’?

La vez pasada hablé con Gabriel Calvo con quien éramos pareja en ‘Mil Oficios’. Yo era Milagros y él era ‘Richi’. Justamente me mandó unos videos de unas escenas que no podía parar de reír. Estábamos conversando, que increíble, que época tan maravillosa. Si con él a veces converso. También con Angello Bertini, con quien tengo una bonita relación de amistad. La otra vez hablé con Gigo Aranda y le dije que quiero volver pronto. ¿Cuándo? Mira ya lo estoy haciendo público. Me encantaría volver a trabajar con este elenco maravilloso no solo de 1000 mil oficios sino de ‘Así es la Vida’ con Gustavo Bueno, Lucho Cáceres. La verdad que era un grupo humano bien lindo.

¿Con qué actores mexicanos tienes más amistad? y ¿Qué consejos te han dado para tu crecimiento como actriz?

Amistad te podría decir con Alejandro La Madrid, con él trabajé en Lima en una novela llamada ‘Tormenta de Pasiones’. Ahí nos conocimos y por cosas de la vida, me lo vuelvo a encontrar el año pasado en la novela de Carmen de Armendáriz, ‘Te acuerdas de mi’, le tengo mucho cariño a ‘Ali’ y respeto. Tuve el gusto de trabajar con Ana Bertha Espín, que es una mujer maravillosa y hace poco trabajé con Enrique Becker, quien falleció, justamente actué con él en la ‘Rosa de Guadalupe’ y me dijo unas palabras muy lindas que siempre las voy a recordar porque no todo el mundo tiene ese interés de conocerte como persona y tomarse ese tiempo justo cuando volvíamos de la grabación y me dijo: “Vas a trabajar mucho”. Eso se me quedó grabado y espero que así sea mejorando todos los días.

¿Cómo te ha ido durante esta etapa de pandemia?

A pesar de la pandemia, he tenido trabajado y lo tengo que agradecer. Porque sé que mucha gente perdió trabajo, es terrible realmente. En mi caso no fue así. Acá los protocolos son impecables como deben de ser y se paró unos meses necesarios y poco a poco estamos volviendo a la normalidad, Mucha gente ya se está vacunando, eso es vital y obviamente hay que mantener una sana distancia y no pensar que esto ya se acabo y hago mi vida normal. Falta mucho y sé están haciendo las cosas bien, hay que tener mucha paciencia, mucha fe para que todo vuelva a la normalidad.

¿Qué defectos tienes?

Defectos muchísimos. Soy insoportable (ríe).

¿Qué música escuchas?

Todo tipo de música. Amo la música

¿Pero qué tipo de música?

Depende del momento. Me gusta Caifanes. Si ando un poco enamorada puedo oír Luis Miguel, Alejandro Fernández y Cafe Tacuba. De rock me gusta mucho Depeche Mode y artistas peruanos, Gianmarco cuando ando romántica. Me gusta ‘El Zambo’ Cavero y Eva Ayllón.

¿Te consideras una mujer romántica?

Me gusta todo. Soy escorpión. No hay punto intermedio. Por eso a mí o me quieren o me odian. Hay momentos para todo. Me gustan los detalles, me encanta y amo que me sorprendan.

¿Qué sientes que la gente peruana siga tu carrera en México?

La gente me ama y yo los amo. Agradecida, imagínate, que me digan cosas lindas. que estén pendiente de mi carrera. Porque uno es lo que es por su público y eso lo tengo presente día a día.

¿Algún consejo para los que deseen ser actores o actrices?

Que tenemos que estar un poco locos. Uno tiene que hacer lo que le gusta realmente Si tu sueño es ser actor o actriz hazlo, no hay que tener miedo al ridículo. Uno tiene que hacer lo que ama siempre, eso es un consejo que yo doy.

¿Cuáles son los nuevos retos en tu carrera?

No paro ya. Mira se vienen muchas cosas más. Justamente estoy grabando en “Como dice el dicho” y también estoy en “La rosa de Guadalupe”. El año pasado tuve un personaje en “Te acuerdas de mi” y se vienen muchas cosas más. Estoy agradecida por todo.

Finalmente, algún mensaje para los lectores de Trome

A mi público quiero decirle que los amo y adoro. Me encanta que estén pendiente de mi carrera y me den tanto cariño. Es un amor tan grande que no sé como explicarlo. Me cuentan que me han visto por acá y alegran el día.

