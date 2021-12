La actriz peruana Mariel Ocampo viene teniendo una exitosa carrera en México. Desde hace 14 años se fue a ese país sin planearlo solo por amor y producto de ello fue mamá de una linda niña que ahora tiene 8 años. Con una carrera exitosa en nuestro país donde es recordada en Lima por su participación en las series “1000 Oficios” y “Así es la vida”, donde interpretó a “Cassandra”.

Mariel Ocampo estudió actuación el CEA (Centro de Estudios Artísticos) de Televisa. Y luego de participar varios capítulos en las exitosas series “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”. Justo, en esta última serie tendrá su primer protagónico. Tras grabar, Mariel Ocampo charla en exclusiva con TROME y nos da detalles del nuevo éxito que grabará en México.

Nos llegó la información de que tendrás tu primer protagónico en “Cómo dice el Dicho”.

Imagínate, este capítulo que he grabado es para la temporada 12, que se emite el próximo año, como no voy a estar contenta. Estoy arrancando el 2022 con un programón y un gran personaje. Lo más importante para mí ha sido que nunca me tocó grabar en el café. Yo había tenido muchas participaciones en “Cómo dice el dicho”, pero no había tenido la posibilidad de grabar en el café, donde pasa todo. Y menos reencontrarme con Sergio Corona, que no lo veía desde que grabé “Hasta el dinero nos separé”. Sergio es una eminencia, ¿no? Así que estoy muy contenta.

¿Cómo te has sentido con ese papel de protagónico en “Como dice el Dicho”?

Más que ser un protagónico o antagónico, yo me enamoro de los personajes. Para mí el personaje me tiene que enamorar. Dije: “Esto lo quiero hacer”, y yo feliz.

¿Qué te dijo Sergio Corona?

Me preguntó de donde era, porque te escuchan al tener el acento neutro, le manifesté que era peruana y no se acordaba. Él pensaba que era mexicana pues ya había trabajado con él hace tiempo. Ama el Perú y la comida peruana. Imagínate, ha trabajado con ‘Cantinflas’, Sergio es una inminencia, encantador, lúcido a sus 93 años.

¿Qué otros proyectos se vienen para tu carrera como actriz?

Se vienen muchas cosas más. Ahora, no quiero mencionarlo, pero este 2022 viene con muchas cosas bonitas e importantes para que mi carrera siga avanzando.

Finalmente, ¿se valora más todo lo que vienes logrando por el alto nivel de competencia?

Acá es garrafal, monstruosa, porque no es que compitas con cinco o diez, compites con miles. Sin embargo, bueno, hay que seguir. Para mí el último trabajo es mi carta de presentación, lo que habla de mí, entonces, mi última chamba tiene que ser espectacular y eso es lo que trato de hacer, ¿no?. Que cada vez confíen más en mi capacidad, talento, en todo. No solamente, actuar bien, sacar el personaje, llegar a tu hora, ser responsable y cumplir. No ser problemática, ser humilde, agradecida y creo que eso es lo que te ayuda a crecer en un trabajo tan bonito.

