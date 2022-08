“Me fui a México por amor”, nos cuenta Mariel Ocampo, actriz peruana que debutó en la televisión con “1000 oficios” y que hace 16 años dejó una carrera en crecimiento para empezar una nueva vida al lado del hombre que ama y al que se sumó años después una hija.

“De 1000 oficios tengo los mejores recuerdos de mi vida, gracias al personaje de Milagros, la gente me reconocía en todos lados, y en la calle, hasta me regalaban peluches y flores. Gracias a la oportunidad que me dio Efraín Aguilar para participar en la serie mi vida cambió, y además hice grandes amigos como Gabriel Calvo, Germán Loero y Olga Zumarán. Estar en la serie me hizo darme cuenta que sin el cariño y el respaldo del público no somos nada”, comenta Mariel.

“Yo dejé mi carrera en el Perú y me fui, pero como yo no me puedo quedar quieta decidí postular al Centro de EntretenimIento Artístico de Televisa; en la vida, a veces tiene uno que retroceder para avanzar y así lo hice. Mi primera oportunidad llegó con ‘Hasta que el dinero nos separe’ con Pedrito Fernández y luego hice series y otras telenovelas hasta cuando decidí ser mamá. Paré todo varios años y retorné un año antes de la pandemia”, dice la actriz que no deja de venir a su patria para recargar energías.

Actuar es un pasión que no admite olvido.. .

Ese bichito de la actuación, nosotros que somos artistas siempre lo tenemos, y la verdad que me sorprendió muchísimo que en estos últimos años se dieron cosas que no esperaba. No he parado de trabajar y estoy muy agradecida y contenta; lo último que he hecho es el papel de Magnolia Rivas Negrete en la serie sobre María Félix.

Actriz participó en varios capítulos de "Como dice el dicho". Al lado del actor Sergio Corona.

ESFUERZO Y TRABAJO

Siempre se ve al mercado televisivo mexicano como una meta soñada. ¿Cuán fácil o difícil es ingresar? Yo siento que entrar puede ser muy fácil, no para muchas personas, hablo de las que tienen contactos o relaciones, pero yo siempre digo que lo difícil es mantenerse. Te pueden dar una oportunidad, pero tu último trabajo es tu carta de presentación, si no lo haces bien no te vuelven a llamar.

Si no hay talento, por más contactos que tengas no destacarás y menos llegarás el éxito .

Para mí el éxito es tener una pasión y poder vivir de ella que no es fácil. Yo he estado trabajando en silencio porque esa es mi manera. Yo hablo desde mi humilde opinión, trabajando como hormiguita y haciendo mis cosas porque así es mi forma de ser. Yo tengo una carrera de 25 años sin ningún escándalo.

No es fácil, con una carrera hecha y llegar a un país a empezar de nuevo...

Volver a empezar en la carrera y siendo mamá es doble reto, pero lo lindo de este trabajo es que lo puedes hacer a cualquier edad, puede presentarse a los 20 o a los 60. Por eso te hablo de la pasión, yo creo que eso es lo más importante y lo que te motiva a continuar-

¿Cuántas veces te han dicho no y te han cerrado las puertas?

Miles de veces, pero creo que eso es lo que a mí me ha motivado para ser masoquista en mi carrera, insistir muchas veces más, aunque te vuelvan a decir no.