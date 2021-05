En la reciente gala de “El artista del año”, Pamela Franco se presentó en el set acompañada de ‘Melcochita’ para interpretar “Quimbara”, famoso tema de Celia Cruz. El artista cómico fue el encargado de poner el ritmo en los timbales.

Tras su espectáculo, Gisela Valcárcel señaló que le encantó la presentación y resaltó que el look de Pamela era el más sexy de la noche. Sin embargo, la presentación de la pareja de Christian Domínguez no convenció a Mariella Zanetti, quien estuvo como jurado invitada, pues consideró que la participante debió bailar más.

“Pamela realmente te tengo que felicitar porque tienes una voz impresionante, desde que empezaste a cantar me emocioné, pero en esta oportunidad (…) siento que la fuerza que tiene tu voz le faltó a tu cuerpo, y cuando habló de cuerpo hablo de presencia, de empoderarse del escenario”, comentó.

Zanatti enfatizó que entendía que el peso del vestuario tal vez no le permitió moverse; sin embargo, decidió hacer referencia a sus épocas de vedette para explicarle a Pamela a dónde quería llegar con su comentario.

“Entiendo que esto pesa, es incómodo (señalando el vestuario), no es fácil, es un poco complicado”, dijo y luego añadió: “Yo tampoco bailaba mucho y era poses porque tenía la talla, la presencia y eso es lo que faltó, que tú presencia me llame la atención, pero eso pasó de repente, porque no tienes experiencia porque una cosa es cantar y otra cosa es brillar como una vedette”.

Mariella Zanetti y su crítica a Pamela Franco

