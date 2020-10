Después de varios años de protagonizar ‘dimes y diretes’, la actriz Mariella Zanetti contó que está llevando la ‘fiesta en paz’ con el padre de su hija, Farid Ode, con quien se animó a grabar un TikTok al lado de su engreída Gamille.

Mariella, grabaste un TikTok junto a tu hija Gamille y Farid. ¿Se puede decir que ya llevan una relación cordial?

Sí. Bueno, mientras que él (Farid) siga cumpliendo con mi ‘Gami’ y sus cosas, tendrá una amiga en mí. Ojo, no me pagó nada de los devengados pasados, pero actualmente me apoya más en la universidad de nuestra hija. No como debería, pero sí bastante y eso es bueno.

Eso es bueno, sobre todo para tu hija…

Mi hija está feliz. Además, tiene que ver mucho la pareja que tiene al lado, (su actual novia) es muy buena persona y se hace querer.

Digamos que Farid está demostrando ser más responsable con tu hija…

Sí. Demoró un poco, pero ya entendió.

De otro lado, tu amiga Tula Rodríguez atraviesa un difícil momento, tras el fallecimiento de Javier Carmona. ¿La consideras una mujer fuerte y guerrera?

Sí. Completamente guerrera, sé la difícil situación que vive.