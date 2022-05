Mariella Zanetti sacó cara por su amiga de toda la vida, Tula Rodríguez, luego de las críticias que viene recibiendo la conductora por el enfrentamiento que mantiene con los hijos de su fallecido esposo, Javier Carmona, por la herencia que dejó.

En declaraciones para América Espectáculos, la actriz cómica aseguró que las personas solo opinan en base a lo que ven en la televisión pero no saben qué hay detrás de la situación. “Hay gente que se aprovecha de la ignorancia de muchas personas para opinar a la ligera sobre temas que no les competen y nisiquiera saben y se inventan historias, es impresionante” , dijo en una posible referencia a las críticas de Magaly Medina.

Asimismo, indicó que muchas veces tiene ganas de enfrentarse a los detractores de Tula pero se contiene. “Hay gente que no tiene vida y se dedican a molestar en las redes” , indicó Mariella Zanetti.

Mariella Zanetti habla sobre problemas de Tula Rodríguez con hijos de Carmona.

TULA LLORA Y HABLA DE LA HERENCIA DE CARMONA

Tula Rodríguez rechazó las expresiones de Paola Bisso, primera esposa de Javier Carmona, quien aseguró que pretenden quedarse con la herencia del fallecido gerente. La conductora aseguró que no tiene posesión de ninguna propiedad.

“Hubo alguien que dio una versión completamente alejada de la realidad, se quiso dar a entender que yo me quiero quedar con propiedades que no me corresponden. Quiero aclarar que de las dos propiedades que se habló yo no tengo posesión, yo no vivo ahí, no utilizo ninguna chacra, ni gano dinero ”, dijo.

Asimismo, la exvedette aseguró que no puede obligar a su hija Valentina a renunciar a la herencia de su padre, incluso si así lo quisiese.

“ Se está hablando que estoy pidiendo el 50% de la propiedad, falso, 100% falso . Yo no estoy pidiendo quedarme con ningún 50%, a veces hablan sin saber temas legales, yo no estoy en litigio peleándome por alguna propiedad, pero legalmente yo no puedo obligar a mi hija que renuncie, así yo lo quiera, eso lo determina el juez ”, remarcó.

La conductora de televisión también se dirigió a Magaly Medina para pedirle por favor que no comparta más declaraciones de la primera esposa de Javier Carmona porque la versión es falsa.

“Si yo tengo que agachar la cabeza y pedirte Magaly, por favor, no me da vergüenza, porque si esto le va a ayudar a calmar un poco el dolor a mi hija lo voy a hacer, Magaly, por favor, para, no tienes idea de cómo estoy retrocediendo o lo que ha ocasionado esta situación ayer en mi hija. Ella ya tiene 13 años y está en la edad más complicada donde tiene todas sus emociones hoy alteradas, no tienes idea de cómo me ha costado trabajar para que ella esté bien”, dijo

Tula Rodríguez también descartó haber abandonado a Javier Carmona en una casa de reposo. “Los dos años y tres meses que mi esposo estuvo paralizado no saben el dolor que me causa cuando dicen que yo lo abandoné o no cuidé, los que trabajamos en televisión sabemos que tenemos que venir a sonreír y yo de acá me tenía que ir al Centro a cuidarlo”, manifestó.

La presentadora relató que debido a la pandemia, Javier Carmona regresó a su casa y ella se hizo cargo de él al 100 %. “Cuando él se fue, se fue limpiecito, sin una escara porque lo cuidé como debía ser y Dios me dio esa bendición de que ese hombre se muera en mis brazos y lo acompañé hasta su último suspiro”, detalló Tula Rodríguez.

