Mariella Zanetti denunció que página en Facebook informó que estaba hospitalizada y pedían donaciones de dinero

La actriz Mariella Zanetti aclaró que se encuentra bien de salud y pidió a sus seguidores que no se dejen engañar, luego que una página de Facebook informó que se encontraba hospitalizada y pedían donaciones.



“Están diciendo que estoy internada, pero es información falsa, así que tengan mucho cuidado. Estoy bien, trabajando y grabando (‘Los Vílchez’)”, manifestó Mariella Zanetti.



Entonces, pides a tus seguidores que denuncien esa publicación y no se dejen engañar…

Así es. Denuncien porque están pidiendo colaboraciones de dinero y todo es falso. Solo buscan estafar a la gente, además no pueden jugar con mi salud y engañar.



Estás grabando la nueva temporada de ‘Los Vílchez’. ¿Cuándo se estrena?

En verano. Estoy feliz, porque mi personaje (‘Ramona’) ha tenido bastante aceptación y seguro que la nueva temporada será más divertida.