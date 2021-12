DE TERROR. La producción de ‘América Hoy’ le jugó una pesada broma a Mariella Zanetti por el Día de los Inocentes que se celebra este martes 28 de diciembre. La cómica entró en pánico al creer que estaba sucediendo un fuerte terremoto.

Mariella Zanetti se alistaba para ingresar como invitada al magazine matutino que conduce Ethel Pozo y Janet Barboza, sin embargo, cuando estaba maquillándose y escuchando las pautas que le decía el productor del programa, el cuarto donde estaba comenzó a moverse fuertemente.

Asustada por el fuerte sismo, Mariella corrió hacia la puerta, pero no podía abrirse. Incluso, el miembro del equipo de ‘América Hoy’ se desmayó frente a sus ojos por lo que entró en pánico.

“¿Cómo se abre? No, tranquilo, espérate, ya vengo”, le decía Mariella al seguir intentando abrir la puerta sin éxito.

MARIELLA ZANETTI LANZA CACHETADAS POR BROMA

“Me asusté, qué hue... vete a la mi...”, dijo la actriz cómica luego que la cámara escondida de ‘América Hoy’ se le acercara y le precisaran que todo es parte de una broma. Al entrar en sí, Mariella Zanetti reaccionó, lanzó cachetadas y hasta lloró del susto.

“Lo peor es que la producción ha sido tan mala que no ha esperado que yo me eche un poquito de base, eso es lo peor, eso no te voy a perdonar nunca”, dijo entre risas sobre su maquillaje, ya desde el set del programa matutino.

