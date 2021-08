ENYESADA. Así quedó Mariella Zanetti luego de la descompensación que sufrió el último viernes, mientras participaba en ‘En boca de todos’ en vivo. La exvedette se sintió mal y cayó desmayada frente a la mirada de los conductores del programa.

A través de su cuenta de Instagram, la también actriz comunicó que tuvo que ser enseyada porque se lastimó los pies, aunque aseguró que ya se encuentra fuera de peligro.

“Actualmente ya me encuentro bien, ya estable y enyesada porque al caer me lesioné los pies, pero nada que no tenga solución”, escribió Mariella Zanetti horas después del incidente en vivo.

Asimismo, aprovechó para agradecer las muestras de preocupación de sus seguidores, además de a la producción de ‘En boca de todos’ y al canal por la rápida atención médica que recibió.

“Gracias a todos por la cantidad de mensajes que recibo. Agradezco nuevamente a todos los que se preocuparon y agradezco a la producción de En boca de todos y al canal por la rápida atención... eternamente agradecida”, agregó.