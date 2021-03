Mariella Zanetti revela que galanes le ofrecen viajes y hasta departamento

La actriz Mariella Zanetti reveló que está soltera y que su única prioridad es el bienestar de sus dos hijos, pero contó que existen misteriosos galanes que la cortejan y le proponen viajar al extranjero, sin embargo, ella los rechaza sutilmente porque no necesita que ningún hombre le pague un pasaje pues es una mujer independiente.

De otro lado, aseguró que Christian Domínguez es su ‘pata’ y que jamás pasó algo con el músico, a pesar que contó que el cantante se le ‘mandó’ cuando tenía 15 años de edad. Asimismo, añade que le desea mejor y celebra que haya formado una familia.

Mariella, te sigues manteniendo regia, actualmente… ¿también robas suspiros?

Si te contara…

¡Qué miedo, Mariella!

Estoy tranquilaza y no salgo de mi casa. Parece mentira, pero mientras una menos quiere, más aparecen (galanes) y con la pandemia no quiero conocer a nadie.

Conocer a alguien también es exponerse (al Covid19)…

Sí, pero me invitan de viaje, quieren mandarme hasta pasajes. Me dicen: ‘Te mando los pasajes y te pongo un departamento’. Yo les digo: ‘No, gracias’.

Hay chicas que sí aceptan ese tipo de propuestas, pero contigo se van contra la pared…

Ahora soy una mujer independiente, si quiero viajar agarro mi maleta, compro mi pasaje y viajo con mis hijos. No tengo por qué estar aceptando invitaciones de nadie.

¿Quiénes te invitan son conocidos o quizá futbolistas?

¿Cuándo me has visto que he echado a alguien? ¡Jamás!

Entonces, ¿solterita y enfocada en tus hijos?

En mis hijos y familia. Estoy feliz de estar cómo estoy actualmente con mi familia.

Si más adelante llega un nuevo galán… ¿Te gustaría tener otro hijo o ya ‘cerraste la fábrica’?

Mi hijo ya tiene cinco años, está con las clases virtuales y mi hija está con la universidad, es una ‘chambaza’. ¿Con qué tiempo voy a tener marido?

Mariella, ayer estuviste en ‘América Hoy’ y contaste que Christian Domínguez se te mandó cuando tenía 15 años…

Fue en tiempo de chibolos, en su momento me ‘tanteó’, pero nunca pasó nada. Toda la vida ha sido mi ‘pata’. Ahora tiene una hermosa familia y me alegro por él.

Luces muy bien, tras la operación de la manga gástrica… ¿Continúas comiendo sano y con tu rutina de ejercicios?

Sí. Se hace lo que se puede. Estoy entrenando con un profesor particular de boxeo, tratando de entrar en físico, me cuido y trato de mantenerme lo más natural que pueda. Tomo muchas vitaminas, no me he vuelto a pesar, pero debo estar en 70 KG, que está bien para mi estatura.

