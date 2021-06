SE CONFESÓ. Yamille Odé fue parte de la secuencia ‘Si supieran...’ de En Boca de Todos, donde confesó pasajes desconocidos de su vida como hija de la popular Mariela Zanetti y Farid Ode.

“A mí sí me incomodaba que se refieran de esa manera a mi mamá (críticas por ser vedette). Si supieran todo lo que hay detrás de la vida de un famoso... Al principio me daba un poco de vergueza, sin embargo y, al fin y al cabo, mi mamá gracias a eso pudo salir adelante y es un trabajo que como cualquier otro trabajo del mundo, debe ser respetado y valorado”, indicó.

En ese sentido aseguró que le hacían un poco de bullying en sus redes sociales cuando subía contenido con la también actriz y todo empeoró cuando se postuló al Congreso.

“Hasta quinto de primaria no tenía un solo amigo, paraba sola en los recreos, comía sola, hasta que me enteré que algunos decían que yo era creída por ser la hija de Mariella Zanetti. Yo en los recreos paraba con la señora del quiosco, en mi cumpleaños ella fue la única que me saludó porque no tenía amigos”, dijo Yamille Odé.

HABLA DE SU PADRE

Asimismo, confesó que le pidió a su madre muchas veces que retome la relación con su papá. “Hasta ahora la molesto diciendo ‘y si vuelves con mi papa’. Pero eso ya no es posible ya”, indicó.

Sobre las críticas hacia Farid Ode que lo acusaban de mantenido, Yamile dijo que sí le incomodaban porque desde que recuerda, su padre siempre trabajó. “Por un personaje (Supermantenido) le decían cosas, la gente lo tomaba como si fuera verdad pero era un personaje. Mi papá siempre ha trabajado, ahora tiene su departamento”, expicó.

Finalmente reveó que a ella también la criticaban porque no trabajaba. “Me decían ‘ay esta chica no hace nada, le pagan todas las cosas’, yo tenía 16 años, ¿qué se supone que debería haber hecho?”, indicó.

