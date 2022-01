Mariella Zanetti está indignada porque la compañía de seguros a la que le adquirió un seguro de vivienda, se niega a pagarle por el siniestro producido en su casa, pese a que Indecopi publicó una resolución a su favor y lleva más de un año con este proceso que se sigue dilatando creándole gran malestar.

“El seguro es de vivienda. Cuando pides un préstamo al banco para comprar una propiedad, el banco te exige comprar este tipo de seguro y firmas. El contrato tiene varias cláusulas, que cubren fallas como terremotos, incendios o inundaciones. Mi casa tuvo un problema por un temblor muy fuerte que hubo y se rajó la piscina que está en el segundo piso e inundó la casa, fue un desastre. Llamé a la aseguradora para hacer efectivo el seguro, vinieron me pidieron un montón de requisitos, documentos, también contratar los servicios de una empresa para que me evalúe el tema de los daños, eso me costó 20 mil soles . Así me tuvieron durante un año y qué hicieron ellos, contrataron una empresa de Ajustadores que vino a verificar y solo dijo: sí, esas cosas pasan y punto, pero van allá y hacen lo posible por no pagarte. Al final me dijeron que no me iban a darme ni un sol y que vaya a Indecopi a quejarme”, detalló.

¿Qué acción tomaste?

Cuando me dicen eso, les preguntó por qué no me van a pagar y me respondieron que mi casa tenía ‘fátiga’, también que mi casa estaba mal hecha, etc, se contradecían en todo. Por eso me fui a Indecopi. Ha pasado un año y cinco abogados de esta identidad me han dado la razón y qué hizo ‘Pacífico’ (aseguradora) , se zurró en la resolución y apeló con el único fin de dilatar, por tres meses más, el proceso para que te aburras y lo dejes ahí. Esto es una burla a los consumidores, pasan por encima de la ley y de todo el mundo. Mi casa es la que está en Cerro Azul, es un abuso, estoy indignada con esto, ellos se llenan los bolsillos con nuestra desgracia y si esto pasa conmigo que soy medianamente conocida, qué pasará con otras personas... realmente esto es un abuso, pero no voy a claudicar, seguiré adelante porque estoy en lo correcto y me han dado la razón. Espero que al menos tengan la delicadeza, llegado el momento, de disculparse por todo el mal momento que estoy viviendo.

