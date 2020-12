Por: Deyanira Bautista

Mariella Zanetti se mostró indignada porque ayer quedó varada durante una hora y media en la Panamericana Sur, que fue bloqueada por un grupo de colectiveros a la altura del kilómetro 50, muy cerca de San Bartolo.

“Entiendo que estén reclamando, muchos tienen la razón, pero esa no es la manera, detuvieron todo el tráfico y nadie podía moverse en la Panamericana Sur. Estuvo muy complicado todo, habían quemado llantas y reventado un montón de autos particulares”, contó la actriz.

¿Estás bien?

Sí, gracias a Dios, pero me insultaron con groserías y mañoserías, pasaban con sus palos y los grabé. Creo que la protesta no significa ir en contra del resto, reclama lo que quieras, pero por qué no van a la puerta de los responsables.

En una transmisión que hiciste en tus redes sociales contabas que te sentiste ‘secuestrada’…

Estuve secuestrada prácticamente, no podía ir a mi casa ni llegar a Lima. No estuve encerrada, pero estaba aislada y es como un secuestro. No podía retroceder ni avanzar, y si lo intentaba me pasaba lo que le sucedió a muchos microbuseros, que les reventaron las llantas.

¿Regresabas a Lima luego de estar el fin de semana en la playa?

Vivo en la playa por el tema de la pandemia, pero ayer me tocó regresar para hacer mis cosas.

Comentaste que tenías una emergencia médica…

Tenía una cita con el doctor, pero tuve que postergar varias cosas. Pero te puedo decir que mientras estaba ahí vi gente embarazada, niños y carros que subían por los cerros tratando de pasar y arriesgando sus vidas.

A través de sus redes sociales, Mariella también lamentó lo sucedido y pidió a la población elegir bien a nuestras autoridades.