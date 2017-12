Mariella Zanetti echa de infiel a Génesis Tapia [VIDEO]

Mariella Zanetti arremetió contra Génesis Tapia, luego que la pelirroja comentó que la actriz cómica era un poco conflictiva, durante el tiempo que trabajaron juntas en ‘Recargados de risa’.



“La señora Génesis debería ser más humilde y reconocer que ella no aportó nada en el programa. Ella (Tapia) entró de favor porque Carlos Gonzales era amigo de José Luis Aguilar (productor), pero así como entró, también salió cuando le sacó la vuelta a Carlos, quien la ampayó con uno de los chicos del programa en su departamento. Que ahora diga que le puse trabas o que era problemática es para justificarse o porque no estaba al nivel del programa. No funcionó”, manifestó Zanetti en ‘Espectáculos’.



Asimismo, resaltó que Génesis Tapia no tiene talento para actuar, solo para hablar mal. “Todas las chicas que no dieron la talla en su momento, lo único que les queda es sentarse para hablar mal o salir con alguien para dar que hablar”, acotó.



‘NO FUI INFIEL’



En tanto, Tapia se sorprendió por las declaraciones de Zanetti y aseguró que jamás fue infiel al empresario Carlos Gonzales.



“Quisiera saber... ¿Quién fue la persona con quien me encontró Carlos Gonzales? Jamás le fui infiel y no hay ninguna evidencia de eso. Tuve una relación de casi un año con él y nunca me pagó el departamento. Lamento mucho sus palabras, porque una señora no debe referirse de esa manera. No me parece adecuada la manera grotesca en la que se ha expresado”, indicó.