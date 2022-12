En un divertido sketch, Mariella Zanetti personificó a la polémica Rubí y aprovechó en increparle al comediante Carlos Vílchez por pasarse a las filas de América Televisión para conducir un programa al mediodía junto a María Pía Copello.

Incluso, Mariella le recordó al cómico qué fue lo que pasó cuando se cambió de canal, asegurando que volvió a ATV llorando. Esto desató las risas de los presentes, pues además, la actriz le lanzó tremenda cachetada a Vílchez.

“ Me mentiste, por qué no me dijiste que te cambiabas de canal. La última vez te fuiste y regresaste llorando, acaso no piensas en el público , cállate la boca. Y encima, si no fuera por Melva no me hubiera enterado de que estabas casado, cuatro años de casado”, dijo.

TROME | Mariella Zanetti le lanza cachetada a Carlos Vílchez

JORGE BENAVIDES SOBRE DECISIÓN DE CARLOS VÍLCHEZ

Tras conocerse que Carlos Vílchez dejará ATV para mudarse a América Televisión y conducir un programa con María Pía Copello, el director de “JB en ATV”, Jorge Benavides, confirmó que su amigo y colega cambiará de casa televisora en 2023.

En declaraciones para “Magaly TV, la firme”, Jorge Benavides señaló sentirse triste por la salida de su amigo y dijo que respetará su decisión de no hacer pública su salida hasta que él lo considere pertinente.

“Todo el mundo sabe que Carlos se va para el próximo año. Obviamente (estoy) muy triste, Carlos aparte de ser mi compañero de trabajo es amigo mío y he respetado mucho su decisión de no decir hasta que él decida que ya no va a estar con nosotros”, señaló.