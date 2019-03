Mariella Zanetti: Leonard León y Olenka Cuba están enfermos

La actriz Mariella Zanetti dijo que Leonard León y su pareja Olenka Cuba deberían buscar ayuda profesional, luego que el músico la jaloneó en la vía pública cuando aún estaba embarazada, como se pudo observar en el video que difundió ‘Válgame Dios’.

“No hay más que decir, tras haber visto ese tipo de espectáculos con él. Las cosas van cayendo por su propio peso”, sostuvo Zanetti.



¿Consideras que Olenka no puede desligarse de él?

Una mujer que aguanta golpes es porque está enferma y lo digo en general, pero no por alguien en específico. Una mujer que permite eso puede tener mil problemas, no sabemos qué mochila puede cargar. Le hacen daño a su bebé, los dos están enfermos, tanto el que agrede como la maltratada, deben buscar asistencia.

¿Esperas que Leonard tenga un cambio o intente buscar ayuda ahora que nació su hijita?

Más que esperar que tenga un cambio, ojalá busque ayuda profesional. No es fácil cambiar por sí solo.

MUDA POR DEMANDA



Asimismo, Zanetti evitó hablar sobre la demanda por difamación que le entabló León, por afirmar que agredió físicamente a Karla Tarazona.



“No hablo de esos temas”, dijo Mariella, durante el avant premiere de la película ‘Lo que ellos quieren’, que se estrena mañana.