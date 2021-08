Después de alarmar a sus seguidores con el desmayo en el magacín “En boca de todos”, Mariella Zanetti precisó que fueron dos veces que perdió el conocimiento y que todo se debería a una ajetreada semana, con muchas emociones de por medio, que le jugó una mala pasada.

“A mí también me alarmó este tema, es la primera vez que me pasa. Dentro del programa empecé a sentirme mareada y les dije a los chicos: ‘Agárrenme, porque siento que me voy a caer’. Yo me he estado aguantando para que se vayan a corte”, recordó la exvedette.





Mariella Zanetti sufre desmayo en pleno programa EN VIVO de ‘En boca de todos’ (Video: AméricaTV)

“Me desmayé dos veces, una en vivo y nuevamente cuando me recuperé fuera de cámaras. Felizmente en el canal inmediatamente me atendieron”, precisó.

SEMANA COMPLICADA

“Hasta se me ha bajado la presión. Yo creo que esto debe al estrés de la semana, por el tema de que mi hija se ha ido de viaje, también no comí bien en la mañana, ni tomé desayuno”, admitió la también actriz.

“Todavía estoy como nublada. La gente me está escribiendo y llamando preocupada, y a mí no me gusta alarmar a nadie. Creo que esto ha sido ha sido producto de un cúmulo de emociones de varios días”, remarcó.

