Mariella Zanetti sorprendió con su nueva figura, ya que bajó 20 kilos de peso, y aseguró que no es una mujer celosa, pero cuida lo suyo. “Yo no soy celosa, para nada, cuido lo mío que es otra cosa, y es con respeto y límites”, dijo en ‘América hoy’.

“Un día jugaba con mi hijo en la casa y estaba la computadora abierta, él quería ver unos dibujos ahí. Entré, vi mensajes y dije ‘¿qué?’; era la expareja, quien le escribió que había soñado con él, y yo le respondí: ‘Ahora vas a soñar conmigo, pero vas a tener pesadilla’”, añadió.

De otro lado, la actriz cómica contó todo el proceso que ha pasado después de su operación de manga gástrica.

Bajó 20 kilos

“Yo llegué a pesar 98 kilos, tengo una lesión en la rodilla, ya no podía subir las escaleras, no podía entrenar, sentía mareos, comencé a sentir ciertas cosas que son típicas de la obesidad”, contó.

“Muy aparte de que la ropa no te queda, porque uno tiene la personalidad y puede sobresalir, era la salud que se comenzaba a deteriorar. Yo tengo un hijo pequeño que tenía que llevar al parque, me pedía correr y yo me agitaba”, agregó.

Asimismo, Mariella Zanetti contó que antes de recurrir a la operación de manga gástrica, hizo dietas y ejercicios, pero no obtuvo buenos resultados.

“Empecé a hacer dieta e ir al gimnasio y nada me funcionaba. Para muchas personas es muy fácil hacer dieta, pero para otras no... No hay ningún método que sea milagroso, te operes, hagas dieta, todo tiene que ser con disciplina, con hábitos alimenticios... tampoco exagerar e irse al otro extremo. ‘Me operé, se me fue el hambre, voy a hacer dieta de por vida’, así te vuelves un palito”, finalizó.