Mariella Zanetti comentó que a sus 46 años no ha pasado por el cirujano para verse más chibola, porque lleva con orgullo sus arruguitas que son ‘la experiencia de la vida’.

Mariella, ¿ya pasaste por el cirujano?

No, solo me he puesto botox y me hice cirugía acá (el busto) y en la papada porque siempre me han fregado desde chibola.

¿Cuando te cirean los ‘parchas’?

No, pero sí me llama la atención cuando los jóvenes lo hacen, no porque una esté pasada de moda porque aquí andamos haciendo que la gravedad no haga efecto, ja, ja, ja, sino que algunos pueden ser hasta mis hijos. Es bonito, pero al primero que se ponga ‘sabroso’ lo bloqueo y listo.

Y si a tu esposo le llueven los piropos...

Normal, feliz. Mira, hace poco él estuvo en campaña y la gente comentaba: Es el marido de Mariella Zanetti y le decía a las señoras ‘agarren nomás’.

¿Han pensado en el matrimonio?

Ay, no sé, es mucha plata. Ya después de la boda de Brunella (Horna) la valla quedó alta.

