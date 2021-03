La actriz Mariella Zanetti fue la invitada especial del programa ‘América hoy’, este último viernes, y afiló sus comentarios contra diversas figuras de la farándula nacional. Una de las fotos que presentó fue de Brunella Horna durante su adolescencia usando brackets.

En ese momento, Janet Barboza señaló: “¿Qué edad tenía en esa foto, ocho años?”. A lo que Mariella respondió: “No sé, pero ahí sí asustaba. Perdón pues, es que por Dios, o sea no hay que ser mala onda ya, como dice Janet, todas las mujeres son lindas. No es cierto pues, no todas son bonitas, algunas sí necesitan con urgencia arreglitos”, opinó Mariella Zanetti sobre el antes de Brunella Horna.

Mientras que Ethel Pozo sacó cara por la joven empresaria y dijo que se veía bonita. “Tiene brackets, yo también he usado cuatro años brackets, con los fierros entonces la sonrisa cambia. ¿Nunca han tenido fierros?, ya pues. Brunella es linda desde que nació y los brackets hace que la risa se vea media extraña”.

MÁS INFORMACIÓN: Mariella Zanetti confiesa que Christian Domínguez se le declaró a los 15 años

Janet Barboza respaldó la posición de Ethel y aseguró ver igualita a Brunella Horna desde que era pequeña hasta el día de hoy. “La veo igualita. Además cuando las niñas están entre los ocho o nueve años hay un cambio y no son tan lindas”. Mientras que Zanetti agregó: “Juro que el que le hizo esa foto con esa mirada es bien malo”.

Mariella sorprende a Ethel

Ethel Pozo continúo con su cerrada defensa a Brunella Horna y aseguró que la joven empresaria nunca se ha realizado ningún tipo de cirugía en el rostro.

“Nunca se ha hecho nada… Como yo nunca me hice nada”, dijo. Sin embargo, Mariella Zanetti le pidió que diga la verdad y Ethel insistió en no haberse realizado ningún arreglito.

“Si ella no se ha hecho nada, yo tampoco”, dijo Mariella Zanetti lo que causó el asombro en Ethel Pozo y las carcajadas de sus compañeros de conducción.

Mariella Zanetti no solo presentó las fotos del pasado de Brunella Horna, también presentó el antes de la modelo Ivana Yturbe, de la actriz Korina Rivadeneira, el cantante Tomate Barraza, entre otros.