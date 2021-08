Mariella Zanetti sorprendió a todos los televidentes al desmayarse en vivo y en directo en el programa ‘En Boca de Todos’. Sin embargo, la artista defendió a capa y espada a Ricardo Rondón luego que le lloviera hartas críticas por pensar que se trataba de una broma.

“A mí me da mucha pena la gente que ha sido muy injusta contigo porque en realidad a todos nos agarró de sorpresa eso. Estoy muy agradecida con la producción porque la manera en como ustedes me atendieron inmediatamente, yo los voy a llevar en mi corazón”, dijo Zanetti.

Ante ello, el conductor de televisión le agradeció por sus palabras y le recalcó que lo importante es que se encuentre actualmente bien de salud.

Mariella Zanetti defiende a Rondón tras su desmayo: “La gente ha sido muy injusta contigo”

“Mi querida Mariella lo importante para nosotros cuando un artista y más aún cuando una amiga como tú viene al programa como el nuestro es que tú estés bien. Jamás en un programa como En Boca de Todos le faltaríamos el respeto o nos burlaríamos de una situación así”, sostuvo.

Mariella hizo un mea culpa en su desmayo porque, según dijo, la descompensación se debió a que no se alimentó antes de estar en vivo en el programa.

“Apenada y agradecida. Es la primera vez que me pasa algo así, me moría de vergüenza, lo que yo quería evitar era desmayarme ante todo el mundo... No sé qué me pasó, debe haber sido el estrés, se me bajó la presión, estoy con un poco de anemia, no había desayunado, ni tampoco almorzado. Todo esto me jugó una mala pasada”, dijo.

Finalmente, Zanetti recalcó que jamás jugaría con su edad, sobre todo porque tiene personas como su abuela que se preocupan por ella. “No haría ese tipo de bromas”, sentenció.