Mariella Zanetti sufrió un desmayo este viernes en pleno programa EN VIVO de ‘En boca de todos’ y preocupó a los televidentes que seguían a emisión. La actriz indicó que todo se debió a una ajetreada semana que le pasó factura.

Ricardo Rondón, conductor de En boca de todos, fue uno de los pocos que no se sorprendió al ver a Mariella Zanetti sobre el suelo, pues pensaba que se trataba de una broma.

“No, Mariella no. Párate, hijita. No, miren ese momento emotivo”, dijo Ricardo Rondón a pesar de ver a Mariella Zanetti de rodillas tras haberse desmayado.

“No, vamos a un corte, porque la emoción la ha embargado”, tuvo que añadir luego antes de mandar a un corte comercial dada ala emergencia de la exvedette.

Mariella Zanetti sufre desmayo en pleno programa EN VIVO de ‘En boca de todos’ (Video: AméricaTV)

MARIELLA SE PRONUNCIA

Después de alarmar a sus seguidores con el desmayo en el magacín “En boca de todos”, Mariella Zanetti precisó que fueron dos veces que perdió el conocimiento y que todo se debería a una ajetreada semana, con muchas emociones de por medio, que le jugó una mala pasada.

“A mí también me alarmó este tema, es la primera vez que me pasa. Dentro del programa empecé a sentirme mareada y les dije a los chicos: ‘Agárrenme, porque siento que me voy a caer’. Yo me he estado aguantando para que se vayan a corte”, recordó la exvedette.