Carlos Cacho visitó este lunes el set de América Hoy para comentar los looks parecidos de las famosas, entre los que destacó el vestido de encaje de Tepha Loza y Allison Pastor, modelo que también lució Magaly Medina en la boda de su sobrina el pasado fin de semana.

“A Magaly le quedó regio, las cosas como son”, dijo Mariella Zanetti, quien también estuvo de invitada en el programa. Por su parte, Ethel Pozo le reclamó a su productor que no haya incluido en las imágenes a la urraca y lo llamó mezquino.

Janet Barboza, enemiga número uno de la pelirroja, no pudo dejar de pronunciarse y le mandó tremendo misil. “ Yo voy a ser más objetiva. Son dos chicas fitness que tienen un cuerpo increíble, definitivamente les queda maravilloso. La otra persona (Magaly) se conserva bien pero no vamos a decir que le queda mejor que a Tepha y a Allison” , acotó la ‘rulitos’.

Carlos Cacho comentó que usar encaje es un riesgoso porque la tela aumenta el volumen y no pueden ‘ponerte mucho pelo ni mucho accesorio’. “Tienes que tener el cuerpo porque el encaje ensancha y envejece, la gente puede interpretar que es una tela de tía”, d ijo el maquillador.

Finalmente, Mariella Zanetti volvió a resaltar que Magaly Medina lució bien el vestido. “A mí me gustó cómo le quedó a la señora. De repente no nos cae bien como ser humano, pero lo lució bien, no hay que ser mentirosos”, indicó.

Carlos Cacho es especialista en tendencias de moda.

